ZBOG OVE SRPSKE PEVAČICE PLEJBOJ IZGUBIO LICENCU I PLATIO NAJVEĆU KAZNU: Napravili NEDOPUSTIVU grešku i SKANDAL svetskih RAZMETA

Kada se pomene magazin "Plejboj", svi se sete brojnih poznatih i prelepih dama o čemu smo već pisali, ali nikome ne pada na pamet da je moguće da je ovaj svetski popularan magazin napravio grešku koja je dovela do najveće oštete u istoriji.

Naime, pre 13 godina u martu je izašao treći broj srpskog izdanja "Plejboja", a o toj naslovnoj strani brujala je i Srbija i region, a gola žena na njoj bila je, navodno, pevačica Goga Sekulić, pod naslovom "Gola i opasna... Goga Sekulić bolja od Cece".

foto: Twitter

Međutim, kako se kasnije ispostavilo to uopšte nije bila Goga Sekulić, a pevačica je tada prošla kroz neviđeni pakao, pogotovo nakon što je podnela tužbu protiv "Plejboja".

Goga je išla na veštačenja kako bi dokazala da ta žena na naslovnoj strani nije ona, već osoba koja je u tom periodu izuzetno ličila na nju. Na kraju, pevačica je dobila spor, zbog čega je "Plejboj" izgubio licencu, a kazna koju su morali da plate da iznosila je milion dinara!

Goga se za Telegraf prisetila ovog slučaja, rekavši kako je taj period za nju bio više nego stresan.

- Da, to je izašlo u martu. Sećam se, svi me zovu, moji roditelji bili su šokirani! Tražila sam tu devojku tada, da bi dokazala da to nisam ja, a posle sam išla na veštačenja. Na kraju sam ih dobila na sudu i izgubili su licencu. Odšteta koju je sudija presudio da moraju da isplate u tom trenutku bila je najveća u istoriji - kaže Goga za Telegraf.rs.

foto: Dragan Kadić

Inače, suđenje je trajalo 9 meseci, a na sudu je dokazano kako objavljene fotografije ne prikazuju Gogu, čime su povređeni ugled i čast Sekulićeve.

- Niko do sad nije dobio ovoliku odštetu u istoriji sudstva! Ni za ubistvo Đinđića, ni za jednu novinsku klevetu sud nije ovako kaznio optužene. Ja samo mogu zahvaliti Bogu što je pravda napokon pobedila. Obranila sam svoju čast, ali ni ovaj milion ne može mi nadoknatiti izgubljeno. Otišao mi je glas, otišla mi je čast, otišli su mi živci, a i da sam dvadeset puta više novca dobila, ne bih mogla nadoknaditi sve troškove i štetu koju su mi ljudi iz "Plejboja" navukli na vrat - izjavila je Goga 2004. godine.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:18 Goga Sekulić napravila je pravi haos na nastupu na Kalemegdanu