SKINUO JE PANTALONE I POPEO SE NA MENE, CELA SAM SE UKOČILA: Još jedna Plejboj zečica otkrila DETALJE Hefnerovog zlostavljanja

Još jedna žena optužila je Hjua Hefnera za silovanje, navodeći da ju je pokojni vlasnik Plejboja pozvao u svoju spavaću sobu kako bi pregledali njene fotografije, a zatim je spustio pantalone i silovao je.

Odri Haski ispričala je kako je 1994. bila u Los Anđelesu dva dana na probnim snimanjima Plejboja, a u početku se osećala sigurno u blizini Hefnera, koji je umro 2017, piše Daily Mail.

Međutim, na kraju prvog dana snimanja, kako kaže, Hefner ju je pozvao u svoju spavaću sobu pod krinkom da razgovara o fotografijama - i pre nego što je ona to shvatila, silovao ju je.

Haski je poslednja žena koja je optužila Hefnera za zlostavljanje ili nedolično ponašanje, a nije prva koja je rekla da ju je silovao. Haski je objasnila kako se upustila u Plejboj kako bi ispunila svoje manekenske snove, šaljući svoje fotografije timu kada je imala samo 18 godina.

Godine 1994. pozvana je u Los Anđeles kako bi odsela u gostinjskoj kući u Plejboj vili i snimala probne fotografije za časopis. U početku se, kako je rekla, osećala sigurno kad je upoznala Hefnera.

"U to vreme je bio u braku s Kimberli Konrad. Pročitala sam u jednom članku da je imao mnogo žena, ali je kroz svoje brakove uvek bio veran", prisetila se.

Mislila je: "Ovo je moja prilika da izgradim karijeru"

Ali Konrad nije bila tamo kad je Haski došla. Ispričala je da ju je nakon prvog dana snimanja Hefner pozvao u svoju spavaću sobu kako bi pregledali fotografije od tog dana.

"Sedela sam na dnu stepeništa i odlučivala da li treba da idem gore ili ne", prisetila se.

"Ali onda sam pomislila - živiš samo jednom. Ovo je moja prilika. Ovo je moja prilika da uspostavim veze i izađem tamo i izgradim svoju karijeru.

Nisam mislila da će se nešto desiti. Hefner mi je pokazao moje slike. Bile su kod vrata. Odmah me je otpratio do kreveta, a ja sam sela. Bio je desno od mene, i izvukao je džoint, te ga zapalio. Ja sam odjednom izgubila moć govora. Onda je spustio pantalone i… Smrznula sam se. Popeo se na mene, a ja sam se samo ukočila", prisetila se.

Na pitanje da li je Hju Hefner s njom imao polni odnos bez njenog pristanka, Haski je odgovorila potvrdno.

foto: Profimedia

"Da, jeste. Nisam ništa rekla. Nisam mu dala pristanak. Šta je trebalo da uradim? Da sam rekla ne, da li bi stao? Ne znam. Ležala sam tamo i kad je završio, otpratio me do kuće za goste. Nisam znala šta da mislim te noći. Samo sam plakala. Sledeći dan sam imala snimanje, ali nisam mogla da se pomerim. Nisam ustala iz kreveta. Nisam otišla", rekla je.

Haski nikome nije rekla šta se dogodilo. "Nisam znala šta da mislim. Bila sam prestrašena. Mislila sam da ću upasti u nevolje - to je njegova kuća, njegova moć, njegovo preduzeće, pa moram samo da začepim usta i odem kući. Ali jesam. A onda sam dobila pismo poštom. Bilo je to pismo o otkazu", rekla je. Njene fotografije se na kraju nikada nisu pojavile u časopisu.

Nikome nije prijavila silovanje

Kasnije ju je, kako je rekla, nazvala Hefnerova supruga Konrad i rekla da je čula da je Haski bila u njegovoj spavaćoj sobi. Pitala je da li je Haski otišla dobrovoljno ili ju je on pozvao.

"Naravno da me je pozvao, ali ja joj to nisam rekla", rekla je. "Nisam htela da ga uvučem u nevolje", rekla je. "To je tako ludo. Nije ga bilo briga ni za mene, ni za ono što mi se dogodilo, a ja sam ga štitila."

foto: Profimedia

Nakon posete Los Anđelesu, Haski je rekla da nikada više nije videla Hefnera.

"To je bilo to. Bila sam bačena, a ja sam ćutala. To te menja, posebno način na koji dopuštaš muškarcima da se prema tebi odnose seksualno. I trebalo mi je dosta vremena da sve shvatim."

Još optužbi

Haski je pripisala zasluge Sondri Teodor, Hefnerovoj devojci od 1976. do 1981, što ju je nadahnula da istupi. Kad je čula da će Teodor učestvovati u dokumentarcu, odlučila je da dođe i progovori. "Slomio me kao što bi slomio konja", rekla je.

Stefan Tetenbaum, Hefnerov sobar od 1978. do 1981, tvrdio je da je jednom video Hefnera kako analno siluje prijateljicu Toroti Straten, koju je njen muž ubio u dobi od 20 godina.

U međuvremenu, Susi Krabačer, tada poznata kao Susi Skot, u jednoj epizodi je rekla da joj je Hefner jednom dao tabletu da je "umiri", a ona se probudila s njim u sebi.

"U početku mislite da vam neko daje Tajlenol ili Advil. A onda sam pomislila, OK, što sam upravo uzela? Nisam ni pitala."

A&E u saopštenju napominje da "velika većina navoda nije bila predmet krivičnih istraga ili optužbi, te ne predstavljaju dokaz krivice."

(Kurir.rs/ Net.hr)

Bonus video:

