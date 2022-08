ZBOG OVE ŽENE JE RADOŠ BAJIĆ ODBIO HOLIVUD! Poznati glumac uz NJU bio dok se borila protiv RAKA: Ovako danas izgleda njegova žena!

Ovih dana se navršava 45 godina neverovatnog rada i stvaralaštva proslavljenog glumca, scenariste i reditelja Radoša Bajića, a iza njega je, za sada, ostala blistava karijera sa više od 100 glavnih i velikih uloga na filmu i televiziji.

Ipak, malo ko zna da je Radoš na početku karijere dobio ponudu da u Holivud, međutim od toga je odustao jer nisu pristali da sa njim pođe njegova supruga Milena.

- Svakako da postoji. I to ne samo jedna, već mnoge… Ipak, pomenuću samo jednu. Kao mlad glumac, 1976. godine dobio sam poziv i ugovor za Holivud od velikog američkog producenta Olivera Ungera, gde me je čekala uloga u filmu Voltera Hila "Ratnici podzemlja". Nisam otišao jer nisu pristali na uslov da sa mnom pođe i moja Milena. Da sam otputovao, to bi automatski značilo kraj i naše ljubavi i zajedničkog života. Nikada se nisam pokajao jer sam između života i slave izabrao, život - rekao je glumac.

Njihovu sreću najjače je uzdrmalo saznanje da supruga Radoša Bajića ima rak na dojci, u tim najtežim trenucima, u kojima je vodila bitku iz koje je izašla kao pobednik, Radoš je svim srcem bio uz Milenu.

- Ja sam suprug žene koja je bila obolela od raka dojke, a iskreno želim da ohrabrim sve majke, sestre, supruge, ćerke, bake, i da im kažem da na kraju tunela ima svetla. I Radojka je u seriji nastavila da živi, kao što je i moja supruga Milena. Dvesto osamdeset osam dana sam sa njom proveo na beogradskom Institutu za onkologiju, pomažući joj u grozničavoj i teškoj borbi. Iako sam uvek čuvao svoj privatni život kao oazu, u dogovoru sa suprugom i decom, odlučio sam da izađem pred javnost sa svojim iskustvom zarad svih onih žena kojima treba pomoć - rekao je tada za medije i istakao da je njegova supruga pobedila opaku bolest.

