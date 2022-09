NETFLIX ZBOG KRALJIČIINE SMRTI OBUSTAVIO SNIMANJE SERIJE KRUNA: Šesta sezona na pauzi zbog odlaska vladarke

Netfliksova popularna dramska serija "Kruna" (The Crown) pauziraće snimanje šeste sezone u znak poštovanja prema pokojnoj kraljici Elizabeti II, objavili su britanski mediji.

Serija "Kruna" Pitera Morgana temelji se na životu, karijeri i ostavštini 96-godišnje kraljice, koja je služila Britaniji dugih 70 godina kao njen najdugovečniji monarh u istoriji. Elizabeta II je umrla u četvrtak u svom dvorcu Balmoral u Škotskoj.

"Kruna je ljubavno pismo njoj i zasad nemam šta da dodamo, samo ćutanje i poštovanje", oglasio se Morgan nakon što je Bakingemska palata objavila kraljičinu smrt.

"Očekujem i da ćemo prekinuti snimanje iz poštovanja na neko vreme", dodao je.

Peta sezona serije trebalo bi da izađe na Netflixu u novembru.

Ako se serija bude još prikazivala kad kraljica umre, prekinuće se na neko vreme, rekao je još pre nekoliko godina reditelj "Krune" Stiven Daldri.

"Niko od nas ne zna kad će to vreme doći, ali bilo bi ispravno i prikladno pokazati poštovanje kraljici. To bi jednostavno bila počast i znak poštovanja. Ona je globalna figura i to je ono što bi trebalo da učinimo. Ona je izvanredna žena i ljudi će biti uznemireni", rekao je Daldri za Deadline još 2016. godine.

Glumice Kler Foj, Olivija Kolman i Imelda Staunton dobile su priliku da tumače kraljicu Elizabetu II u seriji u različitim fazama njenog života.

