OVO JE OMILJENI RUŽ KRALJICE ELIZABETE: 60 godina ga je koristila, a bila je najtužnija kad je njen najdraži brend BANKROTIRAO!

Slavna američka kozmetička grupacija Revlon u većinskom vlasništvu milijardera Rona Perelmana, koja je inače proizvođač omiljenog ruža za usne britanske kraljice Elizabete II, podnela je zahtev za bankrot.

Njujorška firma koja je osnovana 1932. godine, piše The Times, zatražila je zaštitu po famoznom poglavlju 11 američkog stečajnog zakonika, što podrazumeva oblik stečaja koji uključuje reorganizaciju poslovanja, dugova i imovine firme

Revlon je među ostalim i vlasnik brenda Elizabet Arden, koji je prema pričama omiljen na britanskom dvoru već 60 godina. Naime, kraljica Elizabeta II, javna je tajna, koristi ruž za usne Elizabet Arden "Bold Red" i uvek ima zalihe u svojoj torbici. O neizostavnim sadržaju kraljičine torbice govorila je i Sali Bedel Smit, autorka knjige "Elizabeth the Queen: The Woman Behind The Throne", tvrdeći kako se uvek dve stvari nalaze u kraljičinoj torbici - ruž i ogledalce.

- Na kraju ručka ili večere, pa čak i na svečanim prijemima, Elizabeta je imala naviku da otvori svoju torbu, izvuče ogledalo i ponovno nanese ruž - napisala je Bedel Smit. I ne samo na javnosti zatvorenim događanjima, kraljica je svoj ruž popravljala svugde, o čemu svedoče brojne fotografije.

No, činjenica da imaju reklamu svih reklama, nije pomogla Revlonu da izbegne poslovne probleme. Revlon je morao posegnuti za aktivacijom Poglavlja 11 koje je osmišljeno kako bi omogućilo poduzećima da nastave s poslovanjem dok se restrukturiraju. Firma je rekla da su njeni zajmodavci pristali osigurati 575 miliona američkih dolara kako bi mogla održavati svoje svakodnevne operacije, ali nema jemstva za njen opstanak.

Stručnjaci iz industrije, piše The Times, rekli su da Revlon, koji su osnovali Čarles Lakman i braća Čarls i Džozef Revson, nije uspeo da održi korak s promenjivim zahtevima tržišta i da je sporo sledio trendove.

Na primer, Revlon, pod kojim su osim Arden i brendovi "Almay" i "Cutex" kao i parfemi s potpisom Krisitne Agilere i Britni Spirs, uopše nije prepoznao važnost marketinga na društvenim mrežama. Zato su brzo i izgubili bitku od novih kozmetičkih brendova koje vode slavne osobe poput Rijane i Kajli Džener. Revlonovi problemi su se intenzivirali s pandemijom jer je prodaja ruževa za usne pala kada su ljudi morali da ostanu kod kuće ili nose maske kada su izlazili.

Dok se kompanija borila da se održi na tržištu, nakupila je dug koji prema izveštajima iznosi 3,7 milijardi dolara. S druge strane Revlonova imovina procenjena je na 3,2 milijarde dolara.

Nataša Hateral, izvršna direktorica TišTaša, marketinške agencije specijalizirane za lepotu, veruje da se firma "izgubila u 1990-ima".

- Revlon je neverovatan brend duge tradicije, kao i Elizabet Arden, ali na kraju, nisu išli ukorak s vremenom. Nisu uspeli da se inoviraju. Takođe su jako, jako zakasnili s dolaskom na društvene mreže. Marka je postala nevidljiva i puno ljudi poput mene kojima su bili naklonjeni, krenulo je kupovati druge brendove koji su komunicirali na moćniji način. Pored toga nisu ciljali ni na mlađu publiku koja je bila očarana brendovima koji su kapitalizirali na društvenim mrežama - pojasnila je Hateral za The Times.

Influenserka Luiz Varvik je istakla je kako je današnji sektor lepote prepun, brz i brzo se razvija.

"Firme koje se sporo menjaju zaostaju. U svoje vreme Revlon je bio inovativan. Stvorili su prvi lak za nokte na bazi pigmenta 1937., ali su poslednjih godina patili od lošeg rukovodstva, zastarelih proizvoda i lošeg marketinga", smatra Varvik.

Hateral ipak veruje da će Revlonovi brendovi preživeti, što znači da će kraljica i dalje moći da kupi svoj omiljeni ruž za usne.

"To je kultni brend i u pravim rukama mogao bi se izvući iz ove situacije."

