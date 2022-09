PROSLAVLJENI PEVAČ OPTUŽEN ZA 4 AFERE! Poslao švalerki poruku da želi sa njom da bude GO, a onda je njen momak napravio PAKAO!

Poznati pevač Američke grupe "Maroon 5", Adam Levin, našao se u vrlo neprijatnoj situaciji nakon što su g tri žene optužile da je sa njima imao aferu tokom svoj braka sa suprugom manekenkom manekenkom Behati Prinslu, oglasila se i četvrta.

U pitanju je nekadašnja pevačeva instruktorka joge Alana Zabel, kod koje je on dolazio na časove u periodu od 2007. do 2010. godine. Tada nije bio u braku sa Behati, ali je takođe bio zauzet - imao je devojku po imenu Beki.

Alana je, naime, iznela tvrdnje da joj je pevač slao poruke provokativnog sadržaja, a da ju je u jednoj od njih pozvao i da "provedu dan zajedno potpuno goli".

- Bila sam njegov učitelj joge nekoliko godina, od 2007. do 2010. Jednog dana mi je poslao poruku: 'Želim da provedem dan sa tobom go.' Bila sam u kadi, ali moj ljubomorni bivši dečko je to video i pobesneo", ispričala je za "Dejli mejl" Alana Zabel i dodala - Moj bivši je postao nasilan, slomio mi je zglob. Ogromna promena u životu, destruktivan trenutak, i kada sam to rekla Adamu on me je ignorisao, nikada se nije izvinio.

Jedna od preostale tri žene koje su optužile pevača da je imao aferu sa njima jeste i Samner Stroh, model i influenserka iz Los Anđelesa. Ona je objavila video u kom tvrdi da je sa pevačem bila u vezi koja je trajala gotovo godinu dana. Adam je, inače, od 2014. godine u braku sa Behati, imaju dve ćerke, a nedavno su objavili da čekaju i treće dete.

Samner je objavila i poruku koju je dobila od Adama, a u kojoj ju je on pitao da li može da nazove dete po njoj.

