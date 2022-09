TAJNI ODNOS PRINCEZE DAJANE I KRALJIČINOG MUŽA FILIPA: Zbog nje je uvredio Kamilu, jasmo je Čarlsu dao do znanja KAKVA je to žena!

Princeza Dajana oduvek je poznata kao odmetnica u kraljevskoj porodici. Podizala je prašinu kad god je stigla, davala skandalozne intervjue i na kraju se razvela od princa Čarlsa, iako mu je rodila dvojicu sinova. Sve to izazvalo je mnoge sukobe između nje i ostatka kraljevske porodice. Međutim, ako je iko ikada bio na njenoj strani kroz sve to kroz šta je prošla, onda je to bio princ Filip.

Iako mnogi smatraju princa Filipa za hladnog supruga kraljice Elizabete, on je bio Dajanin najveći oslonac u kraljevskoj porodici.

foto: Steve Parsons / PA Images / Profimedia

Naime, otkriveno je kako je Dajana Filipa u privatnim pismima, koja su stalno razmenjivali, nazivala "najdražim taticom". Filip je bio jako protiv veze Čarlsa i Kamile Parker Bouls koja mu je bila ljubavnica, pa se zbližio s Dajanom, koja je kao prevarena žena jako patila.

Uz to, njih dvoje pronašli su zajednički jezik na račun toga što su oboje bili "izopšteni" u smislu da je princ Filip, kada se oženio kraljicom, bio svrgnuti grčki princ dinastije koja je propala, a Dajana je pak bila aristokratkinja, ali nikako dovoljno visoko rangirana da bi se smatrala idealnom pratiljom princa Čarlsa. Tako je od samog početka njihov odnos bio blizak, jer su se razumeli na nivou toga kako je to biti "manje vredan" od ostatka članova kraljevske porodice.

foto: LFI/Photoshot / Avalon / Profimedia

Prva pisma Dajane i Filipa svetlo dana su ugledala 1992, a mora se priznati da su izazvala popriličnu pometnju na dvoru. Ispostavilo se da je princ Filip Dajanu savetovao u vezi s njenim bračnim problemima, nudio joj utehu i pozivao je na privatne susrete. Filip je pokušao Dajani da objasni kako je to biti u braku ne samo s osobom, već s nekim ko simbolizuje celu instituciju monarhije. Tako je rekao kako smatra da nije preterano mudar, ali da mu je draga toliko da će pokušati da joj pomogne najviše što može.

foto: Profimedia/AP

Navodno je Filip bio zgrožen kada je njegov najstariji sin Čarls 1995. priznao kako je Dajanu tokom 14 godina braka neprestano varao, te mu je u četiri oka rekao da je Kamila samo žena za zabavu, a Dajana žena za sva vremena – te da pravi kardinalnu grešku.

Takođe, nakon smrti princeze Dajane, Filip je bio jedan od glavnih organizatora njene sahrane, sam je razgovarao s unucima Vilijamom i Harijem, te ih zamolio da hodaju za majčinim kovčegom jer bi ona to volela.

(Kurir.rs/ Story.hr)

