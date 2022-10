SOFIJA JE MANEKENKA S JEDNOM OBRVOM I CEO SVET JOJ JE POD NOGAMA: Pinceta ne prilazi njenom licu, a za to ima dobar razlog! (FOTO)

Jasno je da se standardi lepote iz godine u godinu se menjaju, kao i da su nam duštvene mreže na neki način postavile nove kriterijume kada je reč o svim segmentima života. Da se granica lepote pomera i menja munjevitom brzinom pokazuje i činjenica da je jedna od najistaknutijih ličnosti koja diktira standarde lepote, Kim Kardašijan, izvadila silikone i smanjila svoje obline koje su bile veoma aktuelne. Veliku pažnju privlači i Sofija Hadžipanteli, manekenka koja je zagovornica prirodne lepote i koja pokušava da se odupre savršenstvu.

Naime, Sofija je odlučila da bude različita, jedinstvena i svoja gajeći obrve da budu što prirodnije, toliko prirodne da se graniče sa neurednošću.

Ova mlada manekenka tvrdi da je inspiraciju pronašla u svojoj majci, koja za nju predstavlja oličenje iste. Ona je bila osoba koja je prihvatala Sofiju u svakom pojedinom razdoblju njenog života i motivisla je da uvek razmišlja izvan okvira, prenosi Wanted.

Još od tinejdžerskih dana počela je njena borba i suočavanje sa neprihvatanjem. Nakon što je izašla u javnost sa svojim izgledom, morala je da prođe i kroz mnogo negativnosti koje su bačene pred nju.

Uprkos svemu, njeno samopouzdanje nije se narušilo. Naprotiv, počela je da voli sebe i da veruje u svoju jedinstvenost.

"Posebno je zadovoljstvo znati da je ta velika obrva na naslovnici Glamour UK i da izgleda sjajno", rekla je u intervjuu za strane medije. Sofija je svesna sebe i zaljubljena u svoj izgled, te neprestano podstiče druge ljude da cene svoju lepotu i različitost.

"Ako želim da budem ono što jesam, mogu da nosim šta god želim, i mogu da prihvatim jednoobrvu – a ako ne želim, uvek mogu da je ublažim. Ali to je uvek moja odluka - i mislim da me zato mnogo ljudi prati jer sam samo svoja i zapravo nisam pod uticajem onoga što mi drugi govore da učinim", rekla je ona.

Svojom hrabrošću i samopouzdanjem Sofija je pokrenula trend koji ima za cilj promociju ideala prirodne lepote. Ona je stvorila "Unibrow Movement", koji je brzo formirao zajednicu ljudi koji su na sličnim talasnim dužinama kao Sofija. Ljudi sada mogu otkriti nepoznate istomišljenike putem heštaga naziva pokreta na Instagramu.

Manekenka na taj način podiže svest pokazujući ljudima da mogu biti ono što žele i izgledati kako hoće bez strha od neprihvatanja.

Uprkos brojnim negativnim komentarima sa kojima se susreće, Sofija stavlja fokus na one pozitivne smatrajući da samo jedan pozitivan komentar može učiniti da osoba veruje u sebe.

Ona ističe da je ljubav prema sebi veoma važna, te ako prihvatimo sebe bićemo puno srećniji.

"To je proces. Ne osećaju se svi 100% dobro svaki dan i to je sasvim u redu. Ipak sve počinje iznutra! Mogli biste biti ‘najsavršenija’ osoba na svetu, ali ako to ne vidite svojim očima, nikada nećete osetiti tu ljubav prema sebi. Potrebno je vreme da izgradite taj odnos sa samim sobom, ali kada to učinite, sve će vam biti puno bolje. Osećaš se slobodno", rekla je Sofija.

Pored toga što ima veliku podršku, negativni komentari preplavili su njen Instagram profil.

"Užas!", "Imaš li ti ogledalo", "Postoji jedna sprava, zove se pinceta", samo su neki od komentara ljudi koji ne razumeju i ne podržavaju manekenku. Zbog svojih obrva, manekenka je čak i dobijala pretnje smrću.

