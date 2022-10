SVI SU PRIČALI DA SAM DR*LJA! Dizali mi suknju, spuštali pantalone : Šok ispovest manekenke sa prirodno JAKO BUJNIM grudima!

Ispovest manekenke Fenele Foks uzburkala je stranu javnost. Ova 28-godišnjakinja iz Engleske priznala je da je potražila pomoć jer je zavisna od društvenih mreža, novca i muške pažnje. Postala je poznata zahvaljujući prirodnom izgledu - promoviše ga i na OnlyFans platformi, a važi za internet senzaciju. Otkrila je da je njeno mentalno zdravlje narušeno zbog posla kojim se bavi.

- Prvi put sam otišla u klub anonimnih alkoholičara prošlog meseca, kad sam bila na festivalu. Imala sam problema sa alkoholom kad sam bila mlada. Kad god bih se snimala, pila bih. Tako sam funkcionisala tri godine. Pila sam kad god sam bila pred kamerom. To se naročito dešavalo kad su bili razgovori jedan na jedan putem kamere. Mrzela sam to i nisam mogla da radim osim ako nisam bila pijana - rekla je Felina, priznajući da je od samog jutra do večeri pila alkohol.

- Bila sam izuzetno depresivna i osećala sam se kao da sam zarobljena", rekla je Felina koja je odlučila da prestane da radi sa golim fotografijama. Zarađivala je od 1.700 do 6.800 dolara mesečno i kako je prestala da radi, tako je shvatila da manje pije alkohol. Potom je shvatila da se javila druga zavisnost - od novca, muške pažnje i društvenih mreža.

- Društvene mreže i muška pažnja meni plaćaju račune i jako mi je teško da prekinem to. Znam da provedem na telefonu po 10 dana. Prošle godine su mi bila potrebna invalidska kolica jer mi se toliko vrtelo u glavi, da nisam mogla da hodam - rekla je manekenka koja sada namerava da gasi mobilni telefon pred spavanje.

Istakla je da su joj prirodno velike grudi pravile probleme, kao i da su je vršnjaci u školi maltretirali.

- Dečaci bi mi podigli suknju, spustili pantalone i pribili me uza zid. Prozivali su me da sam drolja, stalno su me napadali i maltretirali. Bilo je jako teško nositi se sa tim kad sam bila mlada, ali sam negativno iskustvo pretvorila u pozitivno kada sam se pridružila industriji za odrasle - rekla je.

