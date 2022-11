KRALJEVSKA PORODICA ZARATILA S TRAMPOM ZBOG KEJT MIDLTON: Za sve su krive PRINCEZINE GOLE GRUDI! Čarls PSOVAO kao kočijaš! (FOTO)

Bivši američki predsednik Donald Tramp, razbesneo je članove kraljevske porodice kada je 2012. putem društvenih mreža komentarisao tada prilično skandalozne fotografije Kejt Midlton u toplesu.

Nakon što su u francuskom časopisu Closer 2012. objavljene fotografije tadašnje vojvotkinje od Kembridža kako se sunča u toplesu u Provansi, Tramp se oglasio na Tviteru uz komentar:

"Kejt Midlton je sjajna, ali ne bi trebalo da se sunča gola", napisao je.

"Ko ne bi fotografisao Kejt i zaradio gomilu novca dok se sunča gola", dodao je.

foto: Profimedia

Odlomci iz nadolazeće biografije Kristofera Andersena "The King: The Life of Charles III" otkrivaju da je komentar izazvao "bujice psovki" tadašnjeg princa Čarlsa i njegovih sinova Vilijama i Harija.

"Trampovi komentari rezultirali su onim što je jedan batler iz Klarens Hausa nazvao ‘bujicama psovki‘ od strane princa Čarlsa i njegovih sinova", napisao je Andersen, prema Newsweek-u.

foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Tramp je komentarisao golišave fotografije u emisiji "Fox and Friends" kada je rekao: "Iako smo svi obožavatelji Kejt, možete li da zamislite zašto bi ona bila napolju gola?"

"Zašto bi stajala gola u bazenu ili gde god bila. Ona je Kejt. Užasno je to što su uradili, užasno je što su je fotografisali, ali čoveče, kako možeš da uradiš tako glupu stvar", dodao je.

Palata je objavila saopštenje u kojem kaže da je odluka medija da objave fotografije u toplesu groteskna.

Incident je podsetio na najgore ekscese štampe i paparaca tokom života princeze Dajane, što je dodatno uznemirilo vojvodu i vojvotkinju.

Kejt i Vilijam dobili su 2017. godine 91.000 funti (120.000 dolara) odštete zbog objave ovih fotografija.

Prema Closer Weekly-ju, princ Vilijam je opisao objavljivanje fotografija "bolnima", te se požalio kako im je narušena privatnost.

"Način na koji su ove fotografije snimljene bio nam je posebno šokantan jer je narušio našu privatnost. Supruga i ja smo mislili da bismo mogli da odemo u Francusku na nekoliko dana u vilu na osami u vlasništvu člana moje porodice i tako uživatimo​u svojoj privatnosti", rekao je tada.

Dva rukovodioca kažnjena su s 40 hiljada funti, što je najveća moguća kazna za prekršaje prema francuskom zakonu o privatnosti.

Uz to, njima i dvojici fotografa naređeno je da plate 44 hiljada funti vojvotkinji i isto toliko vojvodi, navodi The Express.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ The Express)

