BIVŠA ŽENA TRAGAČA IZ POTERE JE GLUMICA KOJU SVI ZNAMO: Posle razvoda dečka upoznala PREKO VAJBERA, a evo kako on izgleda (FOTO)

Našeg uspešnog reditelja Milorada Milinkovića redovno gledamo u ulozi tragača u hit kvizu "Potera", a malo je poznato da je njegova bivša supruga poznata glumica koju svakodnevno gledamo na televiziji.

Milorad Milinković je naime bio u braku sa glumicom Jelenom Đukić, koju je javnost zavolela u hit seriji "Igra sudbine" u ulozi Višnje, a trenutno je gledamo u seriji "Od jutra do sutra".

Milorad i Jelena razveli su se pre 4 godine, a imaju ćerku Divnu. Ostali su u prijateljskim odnosima, a Jelena je jednom prilikom i prokomentarisala njihov razlaz.

"Imamo dete o kome vodimo računa zajednički. Sporazumno i civilizovano smo se razišli i ostali smo u korektnim odnosima. Kada se prekine neki emotivni odnos - on je prekinut. Posle toga ljudi ostaju bliski jedino ako imaju nešto što ih veže, a u našem slučaju to je dete. Trudimo se da njoj bude dobro i da izraste u zdravu i stabilnu ličnost", govorila je Jelena ranije.

Poznata glumica je nakon razvoda pronašla sreću kraj Marka Todorovića, Beograđanina koji živi i radi u Kanadi. Nju i Marka upoznala je zajednička prijateljica, a održavanje veze na daljinu je, kako sama kaže, na samom početku bila pravi izazov.

"Još jedan izazov za nas bio je taj što on ne živi u Srbiji, pa je upoznavanje, odnosno prepoznavanje, uglavnom teklo preko Vajbera", otkrila je Jelena svojevremeno za magazin "Gloria" i nastavlja:

"Marko je beskrajno šarmantan i duhovit čovek, to je prvo što sam primetila, a pre svega je neko ko voli ljude i život na sličan način kao i ja. Ušao je u moj život u trenutku kad sam se osećala stabilno i zadovoljno. Imala sam u tom momentu sve što mi je bilo potrebno, sem nekog ko će zajedno sa mnom da umnoži to zadovoljstvo i da nastavimo zajedno da koračamo kroz naredne životne izazove. Lako se dogovaramo oko svega, i različitosti u karakteru prevazilazimo na lagan način, bitno je da nije komplikovano. Zreli smo ljudi, slični smo i to izgleda kao dovoljna osnova za zdrav odnos. Oboje imamo brakove iza sebe i verujem da smo u njima nešto naučili", dodala je za pomenuti medij.

