SIN ČUVENOG GLUMCA S OVIH PROSTORA POSTIGAO SVETSKI USPEH: Mladi Filip glumi u novom AVATARU, a evo kako je izgledalo snimanje

Filip Geljo, sin bosanskohercegovačkog glumca Jasmina Gelja, glumi u nastavku hit filma "Avatar", koji je odnedavno u bioskopima širom sveta. Džejms Kameron je nakon velikog uspeha prvog dela "Avatara" odlučio da snimi čak četiri nastavka.

Jasmin Geljo foto: Privatna Arhiva

Da će se Filip naći u dva dela ovog ostvarenja, za Radiosarajevo.ba njegov otac Jasmin Geljo potvrdio je još pre četiri godine, kada je Filip bio na intenzivnim pripremama u Los Anđelesu, a s njim je tada bila majka.

- Bio sam dvanaest dana s njim, ali ga od tada nisam dugo video i uželeo sam ga se. Zbog vremenske razlike i priprema na kojima je stalno retko se čujemo - ispričao nam je Geljo.

Većinu scena mladi Filip, kako je rekao njegov otac tada, snimao je u vodi, a deo filma rađen je i na Havajima. On igra Aonunga od Metkajina, Ronalinog sina, a koju tumači čuvena glumica Kejt Vinslet. Filipu ovo nije prvi put da se nađe na filmskom setu. Svoj glumački debi imao je u filmu "The Last Chance", a popularniji je po glavnoj ulozi u TV seriji "The Odd Squad", gde glumi agenta Ota. Ova serija je i ekranizovana 2016. godine. Pojavljivao se i u seriji "Annedroids", u filmu "The Waiting Room" sa svojim ocem i u filmu "Shahzad".

Jasmin Geljo (18. septembar 1959. Sarajevo) bosanskohercegovački je glumac koji trenutno živi i radi u Kanadi. Poznat je po ulogama Mime Šiš i Rokija Mokroguza iz kultne predstave "Audicija". Idejni je tvorac i autor predstave "Sve mi diraj, očevinu ne" sa Željkom Kecojevićem.

Kurir. rs / Lj. R.

