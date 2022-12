DANAS JE S MILIONEROM, A NEKAD HTELA DA SE UDA ZA ELEKTRIČARA: Procurile fotke verenika Viktorije Bekam koga je htela da izbriše

Viktorija i Dejvid Bekam u braku su 23 godine, a iako su ih mediji često razvodili, njihova ljubav je jača nego ikad.

Za njihovo upoznavanje je glavni krivac nekadašnji Viktorijin menadžer.

"Vidim te s nekim vrlo poznatim, mislim da je neki slavni fudbaler ono što ti treba u ovom trenutku", govorio joj je Sajmon Fuler i uskoro ostvario svoje reči.

Dejvid je pre toga viđao Viktoriju samo u muzičkim spotovima jer je bila članica grupe Spice Girls. Kada su se upoznali, njen broj telefona je napisao na avionskoj karti koju još čuva.

Danas Dejvid i Viktorija imaju četvoro dece - sinove Bruklina (23), Romea (20) i Kruza (17) i ćerku Harper (11), a prošli su kroz razna turbulentna razdoblja. Prebrodili su i fudbalerovu aferu s asistentkinjom Rebekom Lus, a Bekam se više puta našao usred optužbi da vara suprugu. Tako je svojevremeno fotografisan i kako napušta noćni klub u Madridu s misterioznom ženom.

Supružnici se nisu obazirali na medijske natpise o Dejvidovim vanbračnim izletima, a retki znaju da on nije prva velika Viktorijina ljubav.

Naime, modna dizajnerka je pre braka s njim bila verena za lokalnog električara i stručnjaka za protivprovalne alarme, Marka Vuda.

Upoznali su se kada je ugrađivao alarm u kući njenih roditelja i bili su u vezi od 14. do 20. godine. Jako su se voleli i živeli su u njenom stanu, a bili su i vereni.

Viktorija je čak koristila njegovo prezime na propagandnim materijalima benda Spice Girls. Ipak, nakon šest godina njihova veza se raspala, odnosno ona ga je ostavila, ali nikad mu nije vratila verenički prsten.

"On nije bio prava osoba za mene, nisam uživala, pa je ta veza morala da se završi", rekla je jednom prilikom Viktorija.

"Tužno je jer smo dugo bili zajedno. Ali ona ima ono što je oduvek želela i ja sam ponosan na nju", komentarisao je Mark jednom njihovu vezu.

Nakon njega je ljubila modela i cvećara Stjuarta Biltona, koji je bio porodični prijatelj, a holivudski glumac Kori Haim je tvrdio da ga je varala s njim.

Viktorija je potvrdila romansu s Korijem u autobiografiji "Learning To Fly" i otkrila da je započela 1995. godine. U tom periodu je započela i vezu sa Stjuartom.

Uz to, otkrila je da je raskinula s glumcem nakon što je su imali žučnu svađu u hotelu budući da je on bio ljubomoran što je Viktorija obožavala boy bend Take That.

