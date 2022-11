SNAJA MILIJARDERKA SVAĐU SA SVEKRVOM OKRENULA U SVOJU KORIST: Viktorija mudro ćuti, dok Bruklinova žena ne prestaje da se oglašava

Milijarderka Nikola Pelc nastavlja da priča o sukobu sa svekrvom Viktorijom Bekam, a pritom sve okreće u svoju korist.

Glumica se u aprilu udala za Bruklina, najstarijeg sina Viktorije i Dejvida Bekama, a problemi s njegovom porodicom počeli su nekoliko dana pre venčanja.

"Nije svađa! Stalno, svuda vidim tu reč, 'svađa, svađa, svađa!' Mislim, možda su pokupili neku informaciju o tome i sada to nazivaju svađom", rekla je Nikola u intervjuu za The Times.

"Mislim da je sve počelo, a to sam već rekla, jer nisam na kraju nosila Viktorijinu venčanicu, ali prava je istina da sam je stvarno jako želela da nosim i mislila sam da je to tako lepo da Bruklinova mama mora to da napravi za mene! I bila sam jako uzbuđena da je nosim! I nisam je na kraju obukla", nastavila je glumica.

"Ali ja sam, iskreno, bila jako uzbuđena što ću nositi njenu haljinu. Rastuži me kad čitam da ljudi kažu da to nikad nisam planirala da nosim. To jednostavno nije istina", istakla je.

Nikola je slične stvari rekla ranije u intervjuu za magazin Grazia i Variety. "Planirala sam da nosim venčanicu koju bi mi izradila Viktorija. Bila sam iskreno uzbuđena što ću moći da nosim kreaciju koju je napravila moja buduća svekrva. Počele smo da dogovaramo dizajn haljine i onda je prošlo nekoliko dana i niko mi ništa nije javljao. Potom je Viktorija nazvala moju majku i rekla da njen atelje ne može da izradi haljinu", započela je glumica svoju stranu priče.

"Zbog toga sam pričala sa svojom mamom i bliskom prijateljicom, stilistkinjom Lesli Fremar i rekla im: 'Nažalost, ovo ne može da se napravi, šta nam je sledeći korak?' Imala sam sreće što sam mogla da otputujem u Valentinov atelje", nastavila je Nikola s objašnjenjem.

Mnogima je neobično što Viktorija ne želi da komentariše svađu koja se pretvorila u veliku aferu i očito unela raskol u njenu porodicu. Za to vreme, njena snaja Nikola sve prikazuje u svoju korist.

Inače, Bruklin i Nikola često pokazuju da žive bračnu idilu, a njihov nedavni potez je deo javnosti shvatio kao zadirkivanje. Naime, par je snimljen u zapadnom Holivudu kako ide na zabavu koju su organizovali za Noć veštica. Bruklin je nosio viteško odelo, dok je Nikola imala na sebi dugu belu haljinu i anđeoska krila.

Supružnici su se maskirali u Romea i Juliju, što su odmah uočili svi ljubitelji filma o Šekspirovim književnim junacima, onog iz 1996. u kojem su glumili Kler Dejns i Leonardo Dikaprio. Jedan od najvećih književnika svih vremena, Vilijam Šekspri napisao je ljubavnu priču o Romeu Montegu i Juliji Kapulet, koja se odvija u Veroni.

Glavni junaci potiču iz dve suprotstavljene, plemićke porodice, a upravo zato se kostimi Bruklina i Nikol čine prigodnima. Iako su išli na zabavu, nisu se činili dobro raspoloženi i on je pokušavao da uhvati glumicu za ruku dok je ona brzo hodala.

