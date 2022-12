DEJVID BEKAM PUSTIO GLAS, A VIKTORIJA SVE SNIMILA: Bivši fudbaler se baš uneo u PESMU, video komentarisala i poznata pevačica!

Pevačica i dizajnerka Viktorija Bekam je na Instagramu objavila snimak svog supruga Dejvida Bekama na kom bivši fudbaler pije kafu, gleda mobilni i pevuši pesmu "All I Want for Christmas Is You" (Sve što želim za Božić si ti), Maraje Keri.

foto: Printscreen/Instagram

Dejvid na početku nije primetio da ga Viktorija snima sve dok nije uspeo da "ubode" visoku notu, a Viktorija se nasmejala i tada privukla Dejvidu pažnju. Prvo mu je bilo malo neprijatno jer ga je snimala, os,mehnuo se, ali joj je na kraju pokazao pravi pevački talenat i otpevao do kraja ovaj planetarno popularni božićni hit.

"Dao je sve od sebe", napisala je Spajsica i dizajnerka u opisu videa, koji je za jedan dan pregledan više od milion puta i izazvao puno reakcija. Između ostalih, u komentarima se javila pevačica najpopularnije božićne pesme Maraja Keri.

foto: Printscreen/Instagram

"Ovo mi je sada nova omiljena interpretacija pesme. Ljudi, volim vas", napisala je ispod snimka. Brojne poznate ličnosti su hvalile Bekamovu verziju.

foto: Printscreen/Instagram

"Kraj je super", "Hvala ti za ovo", "David ima super glas", "On zna i da peva, ma ovo je sve", "Kakav gospodin. Viktorija, nadam se da te ovo obradovalo", pisali su obožavatelji u komentarima.

(Kurir.rs)

