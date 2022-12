DEVOJČICA (15) TEŠKA SKORO 2 MILIONA DOLARA! S 6 godina osvojila prvi, a sad se praktično KUPA U ZLATU: Ima firmu i uspešna je!

Isabela Baret (15) je mlada devojka koja je pokrenula svoj modni brend, koji vredi 1,7 miliona dolara, koja je sa šest godina postala milionerka i koja radila kao model na Nedelji mode u Njujorku.

Sa šest godina napravila je svoju liniju odeće i nakita, a pre toga pojavila se u američkoj hit TLC-ovoj emisiji, "Toddlers and Tiaras". Osvojila je 55 kruna i 85 titula tokom svoje takmičarske karijere i jako je bogata, pa nije ni čudo da je kupovina poklona za nju - problem.

- Jako je teško kupiti mi poklon jer obično kupim ono što želim kad poželim. Bilo da se radi o skupim cipelama ili odeći, jednostavno kupim to što mi se sviđa kad to vidim - ispričala je.

Uprkos činjenici da Isabela neće moći da nauči da vozi dok ne napuni 16 godina, odlučila je da sama sebi kupi prilično skup božićni poklon.

- Ovog meseca ću kupiti svoj prvi auto - kaže i dodaje da bi bio idealan "Lamborghini Urus" ili "Huracan".

Manekenka je otkrila i da je za njenu porodicu Božić veoma važan.

- Za moju veliku italijansku porodicu Božić je velika stvar. Radimo sve... ukrašavamo, organizujemo porodična okupljanja celog meseca i puno jedemo. To je jako zabavno doba godine. Na Badnji dan ćemo da priredimo veliku italijansku riblju večeru na Roud Ajlandu, a zatim ćemo da odemo na službu. Na Božić, nakon otvaranja poklona, obilazimo sve domove moje šire porodice - izjavila je za britanski The Sun.

Isabela, koja svoj život upoređuje s Hanom Montanom, postala je zvezda dečjih izbora u SAD-u već nakon prvog takmičenja. Otkrila je da je tada imala skromne ambicije i sanjala o tome da postane učiteljica, iako je prvi milion zaradila pre nego što je krenula u osnovnu školu.

Sada je već postala uspešna preduzetnica, s nizom proizvoda za negu kože, kozmetičkih i modnih linija, kao i poslom modela za razne brendove. Pokrenula je svoju prvu samostalnu modnu liniju 2021. godine, a svoj debi imala je na septembarskom "New York Fashion Week-u". Danas je njena vrednost procenjena na gotovo 2 miliona dolara. Prati je više od 1,6 miliona ljudi na društvenim mrežama i pojavila se u Amazonovom dokumentarcu "The Next Big Thing".

- Super se osećam. Svesna sam da me mnogi gledaju kao uzor, što je velika odgovornost. Moji obožavatelji me vole, govore mi da sam kul i jako lepa. Lepo je biti slavan - objasnila je.

Isabelina mama Susana je istakla:

- Ona definitivno ima skup ukus, ali to je zato što naša porodica ceni kvalitet - a ne zato jer je poznata.

Susana se takođe suočila s kritikama jer je dopustila svojoj ćerki da se šminka u tako mladoj dobi.

- Ljudi pitaju kako sam mogla da joj obučem svečanu odeću i dopustim joj da nosi šminku i štikle, ali mislim da sam napravila jako dobar posao - njeni maniri su besprekorni. Ona voli svoj posao. Želim da bude šta god želi da bude. Kao mama, to je sve što želite za decu, da budu srećni - objasnila je tada njena majka.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:18 Sprska manekenka Nada Dimitrijević završila u imigracionom centru na Tajlandu