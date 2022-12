KRALJ ČARLS IZBACIO PRINCA IZ PALATE ZBOG AFERE SA S*KS TRAFIKINGOM! Drama trese dvor: Ovo je KAZNA zbog skandala sa PEDOFILOM!

Britanski kralj Čarls proterao je princa Endrua iz Bakingemske palate nakon skandala sa pedofilom finansijerom Džefrijem Epstajnom, prenose Britanski mediji.

foto: Stephane De Sakutin / MirrorPix / Profimedia

Ovo navodno znači da Endruu neće biti dozvoljeno da ima kancelariju u pomenutoj palati, a kako piše "Dejli mejl", Čarls, koji je nedavno dodelio Kejt Midlton neverovatnu pohvalu, je ovog puta bio strog i poručio je bratu da je od sada primoran da se brine sam o sebi.

- Svako prisustvo u palati je zvanično završeno. Kralj je jasno stavio do znanja. On više nije radni član porodice i sada je prepušten sebi - navodi izvor i dodaje da će se princ Endru pridružiti sutra kralju i drugim članovima kraljevske porodice na božićnom ručku u Sandrigemu, ali neće imati priliku da sa njima ode u porodičnu šetnju do crkve.

foto: Dominic Lipinski / PA Images / Profimedia

Sa druge strane, princ Endru tvrdi da nikada nije bio blizak sa Epstajnom, koji je u avgustu 2019. godine izvršio samoubistvo u zartvoru nakon što je optužen za seks trafiking i zloupotrebu dece, čija je bivša devojka, Žislejn Maksvel, trenutno na služenj 20-godišnje zatvorske kazne zbog istih optužbi.

(Kurir.rs/DailyMail)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:11 KRALJ ČARLS DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Nova šansa za saradnju sa Britanijom ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!