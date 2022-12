EMOTIVNA ISPOVEST SRPSKOG GEJ AKTIVISTE! Milan Nikolić: Otac me pitao da li sam ja "ONO"! Naša generacija je učila da ĆUTI I TRPI

U emisiji Pusti brigu aktivista Milan Nikolić govorio je o traumatičnom detinjstvu koje mogu imati osobe koje se rode kao pripadnici gej populacije.

- Niko ne bi izabrao da bude manjina. Kad ste većina, toplo vam je i prijatno i ne odudarate. Kad odudarate to je u svemu teži put. Mnogi ljudi ga ne savladaju. Završe u porocima, alkoholizmu, poricanju sebe, destruktivnosti, bekstvu iz zemlje - kaže Nikolić.

Ispričao je kako je izgledao trenutak kada je njegova majka saznala za njegovu orjentaciju:

- Ja sam genracija "x" i mi smo učili da ćutimo i trpimo, tako da sam imao veliki problem da se otvorim. Moja majka je jedna od onih intuitivnih majki. Ona je meni prišla i rekla mi: "Hajde, reci mi" i ja sam rekao. Ona je otišla kući, rekla je to mom ocu koji je bio plejboj u gradu i vrhunski sportista. Svi su očekivali da to budem i ja. Ja se rodim, on me odvede na utakmicu, ja umesto na teren gledam u brdo. Svi se pitaju šta je ovom detetu, je li ono ludo.

Nikolić otkriva i kako mu se život u porodici promenio nabolje:

- Na sreću mojih roditelja, četiri godine kasnije rađa se moja sestra koja za četiri godine završava DIF i postaje bolja sportistkinja od svog oca. Moj otac je to lako primio zato što kada čovek živi život kako želi, ako je zadovoljan sobom on nema potrebu da te sili. Ako nisi za rukomet, ako nisi za to da budeš plejboj, budi ono što jesi. Otac je sremažljiv čovek i on je došao jedan dan i rekao mi: reče mi mama da si to "ono". Ja kažem ja sam ono. On mi onda kaže: "Vidi koliko te to drži, pa pokušaj da se vratiš ako možeš. Ako ne možeš, jebi ga!

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:52 ISPOVEST SRPSKOG GEJ AKTIVISTE! Milan Nikolić: Otac me pitao da li sam ja ONO! Naša generacija je učila da ĆUTI I TRPI

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.