UDALA SAM SE ZA NJEGA JER MI JE SAMO ON OSTAO! Varala ga, pa ga ismijala i otkrila zašto su doživeli KRAH: Glumac još uvek ćuti!

Majli Sajrus (30) obara rekorde novom pesmom 'Flowers' koju je posvetila bivšem suprugu Lijamu Hemsvortu, a koju mnogi nazivaju himnom ženske emancipacije.

Pevačica je ovu pesmu objavila 13. januara na glumčev 33. rođendan i time oduševila svoje fanove.

- Bili smo dobri, bili smo zlatni. Nekakav san koji se ne može prodati. Bili smo u pravu dok nismo sagradili kuću. I gledali kako gori - deo je teksta pesme koja je odmah postala hit.

Video već ima 38 miliona pregleda i postao je hit na društvenim mrežama. U pesmi, Majli se priseća kada je njena i kuća njenog bivšeg muža izgorela u Malibuu 2018. godine kada su besneli šumski požari. Majli je jednom pohvalila Hemsvorta što je spasao njene mnoge kućne ljubimce.

Pevačica je svojevremeno priznala da je upravo požar podstakao nju i glumca da se venčaju u decembru 2018. godine i da veruje da to nikada ne bi uradili da nisu prošli kroz traumatični događaj.

- Zajedno smo od svoje 16. godine. Kuća nam je izgorela. Bili smo vereni. Ne znam da li smo ikada zaista mislili da ćemo se zaista venčati, ali kada smo izgubili kuću u Malibuu... Na primer, kada slušate moj glas pre i posle požara, on je dosta drugačiji, tako da trauma zaista uticala na moj glas. Imala sam toliko toga i sve je nestalo, svaka pesma koju sam ikada napisala bila je u toj kući. Svaka moja fotografija koju su mi dali roditelji, svi moji scenariji, sve sam izgubila. I tako pokušavajući da to ponovo sastavim, umesto da kažem: 'Oh, priroda je učinila nešto što nisam mogao da uradim za sebe, naterala me je da popustim, potrčao sam ka vatri. Nije nenormalno, mnoge životinje to rade i na kraju umiru, kao što je jelen koji pobegne u šumu. Privlači te ta vrućina, a ja sam intenzivna osoba i ne želim samo da sedim s tim. Samo sam se držala za ono što je ostalo od te kuće, a to smo bili on i ja. I zaista sam ga volela veoma, veoma, mnogo i još uvek ga volim, uvek ću ga voleti - objasnila je Majli u emisiji Hauarda Sterna.

Zanimljivo je da pesma 'Flowers' nije jedina pesma koju je pevačica posvetila bivšem mužu. Godine 2020. objavila je „WTF Do I Know?“ i rekao mu u stihovima:

- Ni ti meni u tom trenutku ne nedostaješ.

U intervjuu sa Sternom, osvrnula se i na život bez Liama.

- Ponekad vam neki ljudi nedostaju više od drugih, a ponekad stvari postanu lakše. Vreme nekako sve leči - rekla je Majli. Objasnila je i šta je presudilo njihovom braku.

- Bilo je previše sukoba. Kada dođem kući, želim da imam na koga da se oslonim. Ne želim da se mešam u drame ili svađe - istakla je ona.

Ovo su zapravo bili trenuci kada je Majli pohvalno govorila o Liamu dok je bila u centru pažnje jer je neki momak zaprosio devojoku na njenom koncertu u Brazilu prošle godine rekla je:

- Dušo, nadam se da je tvoj brak bolji od mog. Moja je bila totalna katastrofa.

Inače, Lijam se pojavio u javnosti nakon što je postao meta podsmeha zahvaljujući pesmi svoje bivše supruge. Glumac je uslikan na aerodromu u Sidneju sa svojom devojkom, manekenkom Gabrijelom Bruks (32). Nisu izgledali dobro raspoloženi, a on je većinu vremena držao skrivene oči ispod sunčanih naočara.

Međutim, u jednom trenutku su se smejali dok su razgovarali sa zaposlenima na aerodromu. Gabrijela je prošle nedelje posvetila Instagram priču Lijamu za njegov rođendan.

- Lijamov dan - napisala je uz njegovu fotografiju.

Glumac nije komentarisao novu pesmu svoje bivše supruge, a ni ranije nije pričao o njihovom razvodu.

Podsetimo, pojavila se informacija da je Majli snimila spot za pesmu 'Flowers' u kući gde ju je Lijam varao sa više od 14 žena dok su bili u braku. Par se venčao u decembru 2018. godine, a osam meseci kasnije objavljeno je da se razvode. Američki mediji su pisali da je njihov brak osuđen na propast zbog Majlinog varanjem sa muškarcima i ženama. Pevačica i glumac zaljubili su se 2009. godine na snimanju romantičnog filma 'Poslednja pesma', a nekoliko puta su raskidali i mirili se.

