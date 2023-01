NAJMLAĐA MILIJARDERKA NA SVETU DALA SINU IME NAKON 11 MESECI: Prvo ga nazvala VUK, pa se predomislila! Evo kako se beba sada zove

Kajli Džener napokon je odlučila koje ime da da sinu, koji uskoro puni godinu dana.

Najmlađa milijarderka na svetu je na svom Instagram profilu objavila fotku na kojoj pozira sa sinčićem, te je u opisu napisala "Aire". Ubrzo se u komentarima oglasila i njena majka Kris Džener, koja je potvrdila da je to zaista ime dečaka.

"Volim te, Aire Vebster", poručila je Kris.

Podsetimo, mali Aire je drugo dete Kajli Džener i repera Žaka Bermona Vebstera, poznatijeg kao Travis Skot.

Par, za koji je nedavno počelo da se spekuliše da su raskinuli, takođe ima četvorogodišnju ćerku Stormi.

Nakon što im je početkom februara prošle godine rođen sin, objavili su kako su mu dali ime Wolf (Vuk), ali ubrzo su se predomislili.

"Naš sin se više ne zove Wolf. Nismo osećali da je to on. Htela sam to da podelim jer vidim da svi svuda pišu Wolf", napisala je Kajli tada na Instagramu.

