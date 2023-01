NIKAD VIĐENA FOTOGRAFIJA SA VENČANJA LULE I BATE ŽIVOJINOVIĆA: Bila je to velika ljubav, ali jedna želja OSTALA IM JE NEOSTVARENA

Glumac Velimir Bata Živojinović bio je godinama u braku s Julijanom Lulom Živojinović, koja je bila njegova najveća ljubav.

Dina i Bata foto: Aleksandar Jovanović

Venčali su se na praznik Velika Gospojina, 28. avgusta 1960. godine. Bata je nosio odelo, a Lula belu venčanicu. Na Instagram profilu njegove unuke Dine objavljena je fotografija sa njihovog venčanja.

foto: Privatna Arhiva, Instagram

Miljko Živojinović, sin Bate Živojinovića, je otkrio da se legendarni glumac nikada nije venčao u crkvi sa Lulom, ali jeste sa svojom koleginicom Goricom Popović. Delili su dobro i zlo više od pola veka.

- Bili su venčani samo u opštini jer im crkveni brak nije bio toliko važan. Kasnije su razmišljali da ipak obave venčanje u crkvi na proleće 2016. godine, ali ih je u tome sprečila Batina bolest, a zatim i smrt... - izjavio je Miljko.

foto: Dado Đilas

Slavni glumac je izjavio svojevremeno da duguje sve Luli.

- To što jesam - dugujem njoj! Da ona nije bila pored mene, ne bih bio to što jesam. Ona me je održala. Sve što je lepo u životu došlo je sa njene strane. Ona je imala viziju kako to lepo treba da bude - da me poštedi, da mi da energiju, da me hrani... I nikad se nisam zaljubio u drugu ženu - izjavio je svojevremeno Bata, a ove njegove reči su zabeležene u knjizi "Bata - još ovaj put".

Lula i Jelena foto: Nebojša Mandić

- Moja žena je nas troje, sina Miljka, ćerku Jelenu i mene, izvela na put - rekao je svojevremeno Bata - izjavio je svojevremeno za magazin Story.

Priča kako je Bata osvojio Lulu, koju je oženio 1960. godine, je priča za sebe. Upoznao ju je negde '57-58. godine. Igrala je folklor u "Loli", košarku u Zvezdi. Bata je odudarao od momaka koje je Lula poznavala. Živojinović bi se Julijani javljao s vremena na vreme sa rečenicom: "Mala, šta radiš, čime se baviš...?", piše "Blic".

foto: Nemanja Pančić

Kako je priznala svojevremeno Lula, ona se na startu zaljubila.

- Prvi moj konkretan potez je bio kad sam je pozvao da čekamo Novu godinu zajedno. I ona, tako, čeka sama kod kuće, spremna, u novom kompletu koji je kupila... A ja se ne pojavim. Zaspala je - u suzama. Kada su joj se roditelji vratili sa dočeka, našli su je, tako, na stolici, uplakanu, pitajući je: "Pa, gde je taj dečko?" Jadna devojka nije znala šta da odgovori - rekao je svojevremeno Bata i dodao;

- Imali smo neki naš zvižduk. Ja, kao da se ništa nije desilo, zazviždućem i najslađe što umem kažem: "Gde si?" Ona čak, i ne mnogo ljuta, pita: "Jesi li ti normalan, zašto nisi došao?" A ja kažem: "Pa ne znam, nisam to shvatio ozbiljno..." - naveo je slavni glumac, a onda se prisetio jednog novogodišnjeg dočeka:

foto: ATA Images

- Odlučim ponovo da je pozovem na doček. Ali ovaj put se nije dala. Otišla je sa svojim društvom na DIF, a ja sam izvisio. Dolazio sam pet puta da joj zvonim na vrata te noći. Ujutru pošaljem jednog druga, zvali smo ga Đura Nos, po nju. Sedeo sam, već pijan, u "Mlavi", postavio sam Ciganku da igra kraj mene na bubnjari. Rekao sam Đuri da joj poruči da ću, ako ne dođe, ja lično doći po nju. Došla je, i te Nove godine započeli smo zabavljanje koje je preraslo u ozbiljnu vezu - rekao je Bata.

