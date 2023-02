IMALI KOLIBU ZA S*KS I NISU MOGLI DA SE ZASITE JEDNO DRUGOG! Sve je počelo AFEROM, a onda je voleo 50 godina, sve do svoje smrti!

Uskoro će izaći memoari Pola Njumana koji su nastali na temelju intervjua koje je snimio s prijateljima i porodicom.

Pol Njuman i Džoan Vudvord bili su slavni, glumački par zlatnog doba Holivuda, a njihov brak je trajao 50 godina, do njegove smrti.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Glumca, koji je bio seks simbol i žene su ga obožavale, proslavili su filmovi "Butch Cassidy i Sundance Kid", "The Sting" i "The Hustler".

Preminuo je 26. septembra 2008. od raka pluća u dobu od 83 godine, a da je bolestan saznalo se tek tri meseca pre njegove smrti jer nije želeo da to javnost zna. Sam je saznao 18 meseci ranije.

Zanimljivo je da je glumac 80-ih snimao intervjue sa svojim prijateljima, porodicom i i samim sobom kako bi ostalo nešto iza njega osim filmova, a jedino pravilo je da su svi morali da govore istinu. Prema snimcima je napisana Polova biografija "The Extraordinary Life of An Ordinary Man: A Memoir" koja bi trebalo da izađe ovog meseca.

foto: MEUROU / Sipa Press / Profimedia

"Želim da ostavim neku vrstu zapisa koji će razjasniti stvari. Da probuši rupe u mitologiji koja je nastala oko mene i da otera pirane', objasnio je Njuman zašto pravi intervjue.

Objasnio je da se nije osećao seksi dok nije upoznao svoju suprugu 1953. godine kada su oboje bili zamene u predstavi Piknik na Brodveju. Na prvu se Pol nije nimalo sviđao glumici.

"Džoan je stvorila seksualno biće. Ostavili smo trag požude svuda, u hotelima i javnim parkovima i uiznajmljenim kolima", ispričao je Pol.

foto: Profimedia

Glumac je u to vreme bio oženjen njegovom prvom suprugom, Džeki Vit s kojom je imao troje male dece, sina Skota, ćerke Suzan i Stefani. Ali nije mogao da zauzda svoju privlačnost prema Džoan i par je započeo burnu aferu koju je on opisao kao "brutalnu za njegovu porodicu".

Razveo se od supruge Džeki 1958. i ubrzo oženio Vudvord. Glumac je ispričao kako se jedne noći vratio u njihov novi dom na Beverli Hilsu i otkrio da je Džoan uredila sobu van glavne spavaće sobe s bračnim krevetom koji je kupila u radnji sa polovnom robom.

"Rekla mi je ponosno: 'Ja to zovem koliba za je*anje'. To je učinjeno s takvom ljubavlju i oduševljenjem. Čak i kad bi mi deca došla, odlazili bismo u tu sobu nekoliko noći nedeljno i samo bili intimni, bučni i grubi", otkrio je Pol.

foto: 20th Century Fox/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia

Par je dobio zajedno kćeri Nel, Kler i Melisu, a kasnije se preselio u Konektikat. No nije sve tako bilo bajno među njima pa je njihov brak kao i svaki imao uspone i padove. Naime, Njuman je često mnogo pio.

"Džoan i ja još uvek izluđujemo jedno drugo na različite načine. Ali svi prestupi, izdaje, poteškoće nekako su se izjednačile tokom godina', rekao je Pol.

O njihovom odnosu je progovorila i ćerka Kler.

"Svađali su se i to je nekad bilo dramatično, ali su se takođe jako borili da ostanu zajedno. Nekad je njihov brak bio prilično blizu kraja, ali su naporno radili na tome. Na kraju su ostali zajedno", ispričala je.

foto: SNAP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Objasnila je i da je žarko želeo da uradi memoare da bi ljudi videli kako je samog sebe video.

"On je to radio za nas kako bi mogao da razjasni bajku i ispriča pravu priču", istakla je.

foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

Inače, Džoan se povukla iz javnosti nakon Polove smrti i ne zna se gde tačno živi. Pričalo se da boluje od Alchajmerove bolesti i da se više ničega ne seća.

(Kurir.rs/story.hr)

Bonus video:

00:52 POZNATI GLUMAC TUŽAN ZBOG ODLASKA KOLEGA: Bili su sa nama od prve epozode i bilo smo kao porodica SVE JE JAKO ČUDNO!