SKANDAL NA DODELI BAFTA NAGRADA: Glumac plakao na sceni, glumicu GREŠKOM proglasili za POBEDNICU, a evo kome je bilo NAJTEŽE

Proglašeni su dobitnici nagrada BAFTA 2023. Bilo je svega - suza, smeha, ali i greške koje je podsetila na veliki skandal sa dodele Oskara 2017. godine.

Ostin Batler proglašen je za najboljeg glumca pobedivši favorita Kolina Farela. Nagradu mu je donela uloga u biografskom filmu o Elvisu Prisliju reditelja Baza Lurmana. Glumac se kroz suze zahvalio na podršci i pomoći porodici legendarnog pevača, čiji je lik tumačio poručivši da se nada da ih je učinio ponosnim.

"Samo sam pokušavao da shvatim sve, ovo mi znači sve na svetu", rekao je dok se zahvaljivao ekipi filma.

Kejt Blančet, koja je na crvenom tepihu zagrlila Batlera, proglašena je najboljom glavnom glumicom za rolu u filmu "Tar", što je jedina nagrada koju je ovo ostvarenje dobilo. Naglasila je da je 2022. bila izvanredna godina za žene, kao i da bi ova uloga mogla da vodi u kraj njene karijere, imajući u vidu njen značaj.

"All Quiet On The Western Front" proglašen je za najbolji film, ovo filmsko delo je pobednik večeri, ekipa ovog filma dobila je sedam nagrada. Reditelj Džejms Frend rekao je da je danas rat aktuelan, kao i u istoimenoj knjizi napisanoj pre 100 godina, kao i da bi mladi lako mogli da pokleknu pred desničarskom propagandom. Sledi "The Banshees of Inisherin" sa pet priznanja, uključujući ono za najbolji britanski film i najboljeg sporednog glumca i glumicu, piše Dejli mejl.

Helen Miren koja je bila jedan od voditelja ceremonije podsetila se Elizabete II rekavši da je pokojna britanska kraljica upoznala najveće ikone svetskog filma i da je posmatrala evoluciju zlatnog doba Holivuda.

Na dodeli se desila i greška koja se mogla videti u prenosu na BBC One. Greškom je za najbolju sporednu glumicu proglašena Keri Maligan. Omašku je napravio glumac Troj Kocur, a onda je pročitano ime pobednice Keri Kondon.

Keri Maligan je bila vidno šokirana, ali je na sve uzvratila osmehom. Greška je podsetila na skandal sa Oskara 2017. kada su Fej Danavej i Voren Biti za najbolji film proglasili „La-la lend", a zatim je nagrada otišla u prave ruke, ekipi "Mesečine".

Glumac Ričard I. Grant, koji je vodio ceremoniju, kasnije se šalio da Maligan treba defibrilator.

Grant nije mogao da zaustavi suze dok je govorio o glumcima koji su preminuli od poslednje dodele Bafta do danas, kao i o smrti svoje supruge Džoan Vašington koja je umrla pre dve godine.

Buknule su reakcije i na Tviteru gde mnogi kritikuju odluku organizatora da dodela počne nastupom Arijane Debos koji se njima nije nimalo dopao.

