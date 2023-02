SIN DŽENIFER LOPEZ NE PODNOSI BENA AFLEKA: Za sve je KRIVA njegova majka koja UPORNO RADI ono što dečak NE MOŽE DA SMISLI

Blizanci koje je Dženifer Lopez dobila u braku s pevačem Markom Entonijem napunili su 15 godina, a tom prilikom njihova majka je objavila kompilaciju fotografija njihovog odrastanja, pa smo tako dobili redak uvid u živote sina i ćerke jedne od najvećih zvezda današnjice.

"Srećan rođendan mojim predivnim, sjajnim kokosićima. Tako sam ponosna na vas oboje na sve moguće načine. Donosite toliko radosti i sreće mom srcu i duši. Volim vas više nego zauvek", napisala je uz fotografije.

Na nekoliko fotografija se u društvu Maksa i Eme našao i majčin novopečeni suprug, Ben Aflek, s kojim je bila pre nego što se udala za njihovog oca, a s kojim je nakon 20 godina obnovila vezu. Kako su oboje u međuvremenu dobili decu s drugim ljudima, bilo im je važno i da se njihove porodice povežu, a navodno im je to i uspelo. Dženiferini blizanci se dobro slažu s Benovo troje dece - ćerkama Vajolet i Serafinom i sinom Semjuelom.

Poznato je i da je Benova mlađa ćerka Serafina jako bliska s Dženiferinom ćerkom Emom Muniz, koja je nedavno izašla u javnost kao rodno neutralna, a izvori bliski novopečenom bračnom paru tvrde da kada su zajedno, ne izlaze iz sobe, daleko od očiju znatiželjne javnosti.

foto: Vasquez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dženifer je u septembru prošle godine viđena u društvu 16-godišnje Vajolet, a tinejdžerka je s njima snimljena i u Parizu, tokom njihovog medenog meseca, a mnoge je zapanjilo koliko liči na svoju majku.

Ben se navodno zbližio s Dženiferinom ćerkom Emom, koja se često nalazila na meti zluradih komentara zbog svog dečačkog izgleda i lice joj je na fotografijama paparaca često bilo namršteno, ali čini se da se u Benovom društvu to promenilo.

Na fotografijama u društvu Bena i njegove dece, Ema je nasmejana, a fotografija na kojoj je Ben nežno grli osvojila je srca fanova slavnog para.

foto: Vasquez / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Međutim, puno se pričalo da Dženiferin sin Maks nije baš oduševljen novim poočimom. O Maksu se u javnosti jako malo zna, a kako se čini, dečak nastoji da izbegne pažnju, pa su i njegove fotografije vrlo retke.

Ben je snimljen kako i prema njemu pokazuje naklonost, ali po fotografiji deluje da Maksu to nije baš drago. Na fotografiji vidimo kako ga Ben grli, a očito je da dečak nije uzvratio zagrljaj i da samo stoji i čeka da ga glumac pusti.

Strani mediji pišu da Maksu smeta što njegova majka javno grli i ljubi svog supruga, te da mu je zbog toga neprijatno.

foto: Profimedia

"Džej Lo i Ben su se pozdravljali, a ona nije htela da pusti da ode bez strastvenog poljupca. Videlo se da je Maksu bilo neprijatno dok su se ljubili. Samo im je okrenuo leđa i gledao u svoj mobilni dok nisu prestali", ispričao je izvor za National Enquirer.

I sama Dženifer je u jednom intervjuu priznala da deca ponekad ne žele da provode vreme s njom i Benom.

"Moja deca u Benu imaju novog saveznika, nekog ko ih voli i brine za njih, ali to ponekad ima drugačiju perspektivu. Pomaže mi da vidim neke stvari koje sama ne bih primetila jer sam jako emotivno vezana za njih", rekla je za Vogue.

foto: Profimedia

Ispričala je i kako jednom prilikom nisu dozvolili da ona ili Ben idu s njima na trg jer im smeta pažnja koju slavni par neprestano privlači.

"Rekli su mi: ’Znaš kako je kad ti ideš, mama’. Povredilo me to, ali razumem. Oni žele da provode vreme sa svojim prijateljima bez da ih gledaju, prate i fotografišu. To je tako. Niko se ne žali, ali to je tako", ispričala je Dženifer.

Otkrila je i da je njenoj deci bilo teško da se priviknu se na njen novi brak.

"Tranzicija je proces koji treba provesti s puno brige. Imaju puno osećaja. Tinejdžeri su. Ipak, zasad ide dobro", rekla je.

(Kurir.rs/ Story.hr)

