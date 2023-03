MUŽ JE PREVARIO S VIŠE OD 200 ŽENA Bila oličenje LEPOTE, a on je emotivno uništavao: Ceo život patila zbog jednog događaja!

Odri Hepbern je jedna od najvećih glumačkih diva svih vremena, a publici je najpoznatija po ulogama u filmovima 'Rimski praznici' i 'Doručak kod Tifanija'.

Iako se činilo da vodi život iz snova i da je osvojila srca mnogih, Odri privatno nije imala mnogo sreće. Njenu životnu priču predstavila je Helena Koan u dokumentarnom filmu 'Odri', koji je snimljen uz saglasnost njene porodice, i otkrila njenu tugu i bol dok iskreno govori o traumama koje je prouzrokovao njen otac, brakovima i abortusima.

foto: Profimedia

U intervjuu koji je glumica dala novinaru časopisa "Life" 1992. godine, Hepbern govori o uticaju razvoda njenih roditelja na nju kada je imala šest godina.

- Odlazak mog oca bio je prvi veliki udarac koji sam imala kao dete, bila je to trauma koja je ostavila veliki trag na mene, ostavila me je nesigurnom u život - rekla je Odri i dodala:

- Nestao je jednog dana, majka je objasnila da je otišao na put i da se ne vraća. Moja majka nije prestajala da plače, trudila sam se da budem uz nju, ali kao dete ne možeš baš sve da razumeš.

Hepbern je tokom svoje glumačke karijere bila oličenje elegancije i gracioznosti, a rođena je 4. maja 1929. u evropskom plemstvu. Odrasla je u Holandiji, koja je uništena u Drugom svetskom ratu. Koan, koja je provela tri godine istražujući voljenu holivudsku zvezdu, rekla je za "Observer" da je zapanjena kontrastom između Odrinog imidža i istine o njenim mračnim danima.

- Na nju se gleda kao na uzor savršenstva i lepote, ali film je pokazivao osobu ispod svega. Mnogo je patila od nesigurnosti oko svog izgleda i odnosa sa muškarcima, a sve zbog odnosa sa ocem i napuštenosti, bilo je tako čudno čuti te intimne detalje. Bio je to preokret za nekoga ko je uvek bio tako zatvoren - rekao je reditelj.

foto: Profimedia

Film prepričava niz ključnih trenutaka u glumičinom životu, od gladovanja tokom rata do njenog preseljenja u London, gde je postala balerina. Njen uspon do slave sa Oskarom u ruci za njenu kultnu ulogu u 'Prazniku u Rimu' 1953. i njen kasniji uspeh u 'Sabrini' i 'Doručku kod Tifanija' upotpunjeni su arhivskim snimcima i komentarima prijatelja i porodice. otkrivaju detalji iza filmskih kamera.

- Najbolje čuvana tajna o Odri je da je bila tužna - rekla je njena najstarija unuka Ema Ferer, koja je rođena godinu dana nakon što je glumica preminula. Ključni deo filma je uticaj dva teška braka na Hepbern. Svog prvog muža, glumca Mela Ferera, upoznala je kada su zajedno nastupali u brodvejskoj predstavi 'Ondina'. Venčali su se u Švajcarskoj 1954. godine i dobili sina Šona, a razveli su se 14 godina kasnije.

- Moj otac je bio težak i zahtevan čovek. Tražila je očinsku figuru i bili su srećni i prvu deceniju živeli životom iz bajke. Proveo je ostatak života žaleći što ju je izgubio - rekao je Šon.

Film prikazuje Hepbernovin pokušaj da pronađe svog oca 25 godina nakon što je izgubila kontakt sa njim. Pridružio se fašističkom pokretu u Britaniji kada je napustio porodicu u Holandiji. Odri ga je na kraju pronašla preko Crvenog krsta i posetila ga u Irskoj. Iskustvo je bilo neprijatno i ostavilo ju je ogorčenu i povređenu.

foto: Printskrin

- Osećaj porodice je izuzetno važan. To što su napustili mog oca, ili je on napustio sebe, bilo je tragično. Kad bih samo mogla da ga viđam redovno, osećala bih da me voli i imala bih oca. Očajnički sam pokušavao da to izbegnem zbog svoje dece. Postajete veoma nesigurni u vezi naklonosti i strašno ste zahvalni na tome i imate ogromnu želju da je date - rekla je Hepbern.

Godine 1969. glumica se udala za italijanskog psihijatra Andreu Dotija, preselila se u Rim i nakon niza pobačaja dobila drugog sina Luku.

- Emocionalni vrhunac filma je kada otkriva koliko se borila da pronađe ljubav - objasnila je Koan, koja je pregledala stotine sati arhivskih snimaka i materijala kako bi spojila manje poznatu stranu svog života.

- Njen drugi muž se slikao sa 200 različitih žena sa kojima je imao afere, bio je preljubnik, a ona je zbog toga neizmerno patila - rekla je rediteljka koja je intervjuisala brojne prijatelje koji su poznavali par. Njihov brak se na kraju raspao 1980. U tok šou, Hepbern je primetila da se „lekari odlično odnose prema pacijentima, ali nikada ne žele da vode računa o svojim prijateljima”.

foto: Profimedia

Ipak, tokom svog života bila je veoma svesna moći kojom je raspolagala i platforme koju joj je ona dala, bilo da je uticala na modu ili kroz svoj humanitarni rad. Ovo poslednje, rekao je Coan, je nešto što joj je kasnije u životu pružilo utehu od povreda koje je zadobila tokom svog života.

- Proces pronalaženja mira u sebi, da se pridruži UNICEF-u i brine o deci u ratom zahvaćenim zemljama kakve je doživela kao dete i vrati tu ljubav koju nije osećala... Pa to postaje neka vrsta ciklična priča - rekao je reditelj. Inače, Odri je celog života pokušavala da sakrije svoje privatne probleme od javnosti, a preminula je 20. januara 1993. godine posle borbe sa rakom.

(Kurir.rs/Story.hr)

