VIDELA MU SLIKU U NOVINAMA I ZNALA JE DA ĆE SE UDATI ZA NJEGA: Prvo se izblamirala, a onda je krenula prava FILMSKA ljubavna priča

Ljubavna priča Džejmi Li Kertis i Kristofera Gesta započela je kao prava filmska, a par se ovih dana nakon dugo vremena pojavio u javnosti.

Holivudska glumica Džejmi Li Kertis osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Sve u isto vreme", a na svečanoj se dodeli pojavila sa suprugom Kristoferom Gestom, s kojim se inače u javnosti retko pojavljuje.

foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Džejmi Li i Kristofer su u srećnom su braku od 1984. godine, a ona je njime bila oduševljena i pre nego što su se uopšte upoznali.

"Udala sam se za Krisa šest meseci nakon što sam videla njegovu sliku u Rolling Stoneu. Glasno sam rekla svojoj prijateljici, pokojnoj, sjajnoj Debri Hil: 'O, udaću se za tog tipa'", prisetila se tokom razgovora za časopis "Interview" u februaru 2015. godine. Pre njega je bila u vezi u sa muzičarem iz Velike Britanije, Adamom Antom.

foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

"Bila je to Krisova slika sa Majklom Mekinom i Harijem Šerarom iz Spajnal Tapa i Debra mi je rekla: "Oh, poznajem ga, i on je iz vaše agencije. Pokušala sam da ga ubacim u film." Nazvala sam agenta, ostavila svoj broj, ali Kris me nikad nije nazvao. A onda sam naletela na njega u restoranu", prisetila se, ali uprkos uzbuđenju što ga vidi u restoranu, nije mu se predstavila.

"Sedeo je deset koraka dalje i pogledao me i nekako klimnuo. Napravila sam gest, koji je govorio: 'Ćao, ja sam ta koja te nazvala.' Sedela sam s Melani Grifit i Stevenom Bauerom, pogledala u svoj tanjir i prošaptala: "O moj Bože, nazvala sam ovog tipa i on me više nije nazvao i evo ga. " U tom trenutku Kris je ustao i otišao. Slegnuo je ramenima i mahnuo, nismo razmenili ni reč", izjavila je.

foto: Columbia Pictures Collection / Everett / Profimedia

Međutim, već sledećeg dana došlo je do obrata u priči i dogodilo se ono što Džejmi nije očekivala.

"I onda me nazvao sledeći dan, zadržao je moj broj. To je bilo 28. juna 1984. godine, a udala sam se za njega šest meseci kasnije, 18. decembra", ispričala je Džejmi.

Supružnici su ubrzo usvojili ćerke Eni i Rubi, koje su rođene 1986. odnosno 1996. godine, a koliko su srećni i zaljubljeni, priznaju i nakon toliko godina.

foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Jedna od najdužih veza koje sam imala tražeći utehu, kontakt i vezu jest ona sa Krisom. Danas obeležavamo 36. godišnjicu našeg venčanja. Moja ruka u njegovoj. Onda i danas. Veze kroz našu decu, porodicu i prijatelje, postale su karike u našem ljudskom emocionalnom lancu koje su svakoga od nas provele kroz trijumf i tragediju", napisala je Džejmi u jednoj od svojih objava na profilu na Instagramu 2020. godine.

Takođe, ona zbog supruga ima i titulu baronese (Kristoferov otac je bio kraljevskog roda i ima titulu koja može da se nasleđuje, pa je on postao 5 baron Hejden-Gest), ali je ne koristi i kaže da to nema veze sa njom.

Ona je jednom prilikom otkrila i kako su njih dvoje zapravo čista suprotnost.

foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

"Moj muž i ja smo suprotnosti. Bili smo 33 godine i uvek ćemo biti. On je intelektualac, a ja sam filmska zvezda, alkoholičarka, narkomanka, kojoj obrazovanje nije bilo najvažnije. Ne slušamo istu radijsku stanicu, ne čitamo iste novine, ne idemo da spavamo u isto vreme. Ali čitamo iste istorijske knjige. Za našu 30. godišnjicu oboje smo pročitali knjigu pod nazivom Neukrotiva hrabrost", ispričala je jednom prilikom.

Džejmi je obožavaoce osvojila nizom uloga od horora "Halloween" do komedija "Riba zvana Wanda" i "Kolo sreće" iz 80-ih do "True Lies" sa Švarcenegerom, a oduvek je plenila pažnju i svojim razgolićenim izdanjima. Njene kultne scene striptiza i danas mnogi pamte, a iako je mnogi smatraju ženom seksi tela, Džejmi nikada nije bila smatrana klasičnom holivudskom lepoticom.

foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

Ona je kuma glumca Džejka Džilenhola, a glumica Sigurini Viver je jedna od njenih najboljih drugarica.

Inače, njeni roditelji su čuveni glumici Dženet Li i Toni Kertis.

(Kurir.rs)

