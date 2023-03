BEN AFLEK DAO URNEBESNO OBJAŠNJENJE SVOG VEČITO SMORENOG IZRAZA LICA: Konačno otkrio ZAŠTO JE TO TAKO i prekinuo razna nagađanja

Glumac Ben Aflek konačno je prokomentarisao svoj česti izraz lica koji ostavlja utisak kao da je uvek uznemiren ili da mu je dosadno, a u epizodi "Jimmy Kimmel Live" kako bi promovisao svoj novi film "Air", reditelj i glumac govorio je o tome kako je to uobičajena zabluda da ne uživa na događajima.

Njegovo uzrujano lice pokrenulo je hiljadu mimova na društvenim mrežama ali prema Benovim rečima, on samo ima - nesretno lice koje se odmara.

Da podsetimo, Aflek je postao viralan u februaru kada je prisustvovao ovogodišnjoj dodeli Gremija zajedno sa Dženifer Lopez, a kamera ga je nekoliko puta uhvatila kako izgleda kao da bi radije bio bilo gde drugde sa tužnim izrazom lica.

Međutim, Kimel je izneo još jedan primer u kojem je lice 50-godišnje zvezde došlo do izražaja, dokazujući da Aflek ne deluje samo u javnosti nezainteresovano.

"Činilo se da nisi baš toliko oduševljen zabavom kao svi ostali", rekao je Kimel povodom Aflekove i Lopezove vereničke proslave u decembru 2022. godine.

Aflek je zabacio glavu unatrag smejući se pre nego što je odgovorio: "Vidite, to je uobičajena pogrešna predstava o meni."

Kimel je potom posavetovao Bena kako bi trebao da pokazuje svoje lice kada se dobro zabavlja. Onda je glumac dao ovakvo objašnjenje:

"Imam vrlo nesretno lice koje se odmara", branio se Aflek.

Da bi dokazao svoju tvrdnju, pokazao je publici kako izgleda njegova zadovoljna i zabavljena faca.

"Takvim me je Bog stvorio, ne moraš da me kazniš zbog toga", nastavio je smejući se.

Svestan je da on stoji iza raznih mimova na društvenim mrežama, mada mu to, kako on kaže,ne smeta.

"Ben Aflek radije bi bio bilo gde drugde nego u prvom redu na dodeli Gremija 2023.", "Koliko god loš dan imao, obećavam ti da nisi tako jadan kao Ben Aflek na dodeli Gremija trenutni'', pisali su korisnici Tvitera.

