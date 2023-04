OVAKO IZGLEDA SESTRA TANJE BOŠKOVIĆ: Neverovatno liče i nikada se nisu posvađale, a čuvena glumica je ZA NJU URADILA POSEBNU STVAR

Glumica Tanja Bošković osvojila je srca publike svojim neverovatnim transformacijama kako na malom ekranu, tako i na daskama koje život znače. Svoju prvu glavnu ulogu ostvarila je 1974. godine u filmu "Košava", nakon čega je nastavila da niže role.

foto: Damir Dervišagić

Rođena je u Beogradu i živela je u Aranđelovcu do svoje sedamnaeste godine, a potom u Beogradu. Ona i sestra Slavenka odrastale su kraj oca Velizara i majke Ivanke, oboje profesora književnosti.

Njena sestra Slavenka, mlađa je dve godine, a kroz život su sve zajedno učile i radile. Sličnost između njih dve je velika, a mnogi tvrde da obe plene neverovatnom lepotom. Jedna za drugu su bile tu kada su se stvarale porodice, što su održale i danas, a tvrde da se nikada nisu posvađale.

foto: Damir Dervišagić

- Mama je jednom prilikom rekla: "Baš me nervirate što se nikada niste posvađale". Ne znam da li su svi takvi, ali nas dve jesmo - rekla je ranije Slavenka u jednoj emisiji, na šta se Tanja nadovezala komentarišući red, rad i disciplinu koja je tokom odrastanja vladala u njihovom domu.

foto: Damir Dervišagić

- Uvek je svako znao svoj posao kada smo bile male. To je isto jako važno, da prosto što ona radi bolje uradi ona, a ono što ja radim bolje uradim ja. I to je fantastično, u kujini se to naročito vidi. Slavenka pravi kolače najbolje na svetu, ne postoji uopšte neko ko pravi bolje. Neću onda da se petljam.

Njih dve pojavile su se u utorak na premijeri predstave "NLO" u Ateljeu 212, gde jednu od uloga igra naslednica čuvene glumice Lana Adžić. Dve sestre nisu krile oduševljenje zbog uspeha talentovane Lane, a komad su pomno pratile iz prvog reda.

Tanja je sestri šila haljine

Za razliku od sestre koja je bila vičnija u pripremi slatkiša Tanja je uvek bolje znala sa šivaćom mašinom te je tako za tri sata osmislila sestri matursku haljinu i sašila joj je. Anegdotu od toga dana prepričala je Slavenka kroz osmeh:

foto: Damir Dervišagić

- Na brzu brzinu sve pripremamo, dok se ja šminkam Tanja porubljuje dva puna kruga i puši cigaru. U jednom momentu vidim je kako umesto cigarete u usta stavlja iglu. To je bilo potpuno pomračenje mozga - duhovito je ispričala sestra Tanje Bošković, dok je glumica dodala da su uvek u četiri ruke sve brže završavale i sve je u životu teklo lakše jer lepo je imati nekoga svog ko te voli bezuslovno.

Bonus video:

01:29:56 SCENIRANJE 22.05.2022. TANJA BOŠKOVIĆ