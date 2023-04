NAKON RAZVODA KONAČNO LEPE VESTI: Pevačica pobedila na BEOGRADSKOM PROLEĆU, a evo koga je ostavila iza SEBE

Pevačica Tijana Bogičević sa pesmom "Krila od dima" pobednica je festivala "Beogradsko proleće" koje je sinoć održano u Mts dvorani.

"Ovo mi je prva nagrada u životu. Tek moram da sumiram utiske. Jako sam srećna, drago mi je da pop muzika vraća na velika vrata i da ostaje ovde, "kod kuće". Od prvog momenta kada sam čula pesmu, verovala u nju i odmah sam rekla, biće moja", rekla je Tijana, koja je imala tešku godinu iza sebe.

Pevačica se razvela od Amerikanca Marka Robertsona, s kojim je u braku bila sedam godina u braku.

- Verujem da svako ima neki svoj recept za uspešnu vezu ili brak, da postoji mnogo priča koje funkcionišu na daljinu i nikada se ne naruše - počela je priču Tijana za magazin "Hello", pa nastavila:

- Možda je za moj brak to bio izazov koji nismo najbolje znali da ispratimo, ali verovatno bi nam sada trebalo dosta vremena i razgovora kako bismo došli do konkretnog odgovora. Nisam sigurna da želim previše da analiziram sve to, pogotovo u javnosti.

Publika je najbolje izabrala SMS glasovima. Drugo i treće mesto pripalo je učesnicima serijala "Zvezde Granda" Adiju Šošeu za kompoziciju "Pusto ostrvo" i Isaku Šabanoviću s pesmom "Svakoj sam po nešto dao".

Stručni žiri u sastavu: predsednica žirija i vlasnica Naksi radija Maja Rakovic, muzički novinar Aleksandar Filipović, čuvena Beti Đorđević, novinar Natalija Cajić i kompozitor i kantautor Srđan Marjanović dodelio je četiri nagrade, te je pobednikom u kategoriji nagrada za najbolji tekst proglasio Boru Đorđevića za pesmu "Verica" koju je izveo u duetu sa Ladom Leskovarom. za najbolju interpretaciju nagrađen je Kristijan Rahimovski za pesmu suze "Nebeske". Najbolji aranžman po glasovima stručnog žirija je pripao Mahiru Sarihodžiću za pesmu "Krila" u izvođenju Ane Stanić. Priznanje za najbolju kompoziciju otišla je u ruke Dušanu Alagiću za pesmu "Udostoji" u izvođenju Milene Vučić.

Dodeljena je i specijalna "Mts nagrada" napravljena od bakra krova Dvorane Doma sindikata kojom je počastvovan rok legenda BORA ĐORĐEVIĆ , dok je NAXI nagrada pripala ANI STANIĆ ZA NUMERU "KRILA". Nagrada Udruženja kompozitora za najkompleksniju numeru otišla je u ruke Aleksandri Sari Milutinović za kompoziciju KRILA OD DIMA, koju je izvela Tijana Bogićević.

Podsetimo, u takmičenju obnovljenog prestižnog festivala učestvovalo je 18 izvođača sa 18 do sada neobjavljenih kompozicija.

U revijalnom delu nastupili su Bojana Stamenov i Dušan Svilar, a na glamuroznoj sceni, najakustičnije mts Dvorane, večeras je izvođače pratio Beogradski festivalski orktestar i kamerni orkestar Gudači Sv. Đorđa sa ukupno 35 muzičara na sceni, dok je u punoj sali, gromoglasnim ovacijama publika pozdravila nove numere, kao i povratak glamuroznog festivala u svoju kolevku - nekadašnju Dvoranu Doma sindikata, gde je Beogradsko proleće rođeno davne 1961.godine.

Festival su podržali brojni doajeni domaće muzike koji su i sami nekada krasili festivalsku scenu, a festival su iz redova publike pratili i brojne poznate ličnosti, kao i veliki broj medija.

Voditelji festivala bili su Frano Lasić i Marija Bergam.

Podsećanja radi, Beogradsko proleće obnovljeno je prošle godine.

