BILA JE NAJLEPŠA ŽENA SVETA, A ONDA JE NAPRAVILA ŽIVOTNU GREŠKU: Suprug joj zlostavljao MALOLETNICE, a otac njenog deteta PONIZIO

Kanadski model Linda Evanđelista proslavija je juče 58. rođendan.

Jedna od najuspešnijih manekenki ikada, a nekada i najljpša žena sveta, prošle godine je ponovo postala meta pisanja svetskih medija nakon što se godinama nije znalo šta se dogodilo s njenim životom.

foto: Profimedia

Naime, 2022. godine je za časopis People otvorila dušu, te otkrila da se u jednom trenutku odlučila za postupak zvan kul skalpting (cool sculpting), tačnije zamrzavanje sala kako bi se smanjile masne ćelije, ali joj se dogodila nuspojava na koju nije bila upozorena.

foto: Elder Ordonez / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Zbog brutalne unakaženosti, kako je istakla Linda, živela je povučeno skoro pet godina. U junu 2016. godine otišla je kod lekara koji joj je dijagnostikovao paradoksalnu adipoznu hiperplaziju (PAH), ozbiljnu nuspojavu kul skalptinga, čija je posledica rast i stvrdnjivanje tkiva na tretiranom delu tela.

U intervjuu za Vogue priznala je da joj nije lako bez karijere. "Nedostaje mi posao, ali šta da radim? Neće mi biti lako. Sigurno je da me nećete videti u kupaćem kostimu. Biće mi teško da nađem posao s ovim izbočinama, bez retuširanja ili stiskanja", rekla je.

foto: Profimedia

Linda nije imala sreće ni u ljubavi. Čini se da je jednostavno "padala" na pogrešne muškarce. Afera sa Fransoom Anrijem Pinoom (trenutnim suprugom Salme Hajek) donela joj je najveću sreću, ali i veliko poniženje. Naime, Linda je ostala trudna, a Fransoa je uporno odbijao da prizna dete. Uradio je to tek nakon što ga je Linda na to naterala sudskim putem, pa se na kraju ipak nagodio i priznao da je otac dečaka, ali i da je tražio od nje da abortira. Linda to ipak nije učinila, a njihov sin Augustin Džejms sad ima 16 godina.

foto: Profimedia

Još veću tugu i sramotu doneo joj je njen bivši suprug, francuski modni agent Žerald Mari, za kojeg se pokazalo da je vodio prljave seksualne poslove iz svoje modne agencije, gde je navodno silovao 13 manekenki koje su imale samo 14 godina jer je mislio da su "device nefotogenične", a davao im je i kokain kako bi ostale mršave.

Nazivaju ga Harvijem Vajnstinom modne industrije, a Linda, koja je s njim bila u braku šest godina, 2021. je izjavila da nije znala za dela za koja ga optužuju, ali kako veruje u ono što sve te žene govore.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

01:53 Da li su junaci našeg detinjstva zaista politički nekorektni?