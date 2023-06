LJUBAVNA PRIČA NIKOLE JOKIĆA I NATALIJE: Pratila ga je preko pola sveta, a osim nje i ćerke, njih dvojica su mu velika PODRŠKA

Nikola Jokić osvojio je šampionski prsten i ispisao stranice istorije NBA lige.

Nagetsi su u petom meču finalne serije savladali Majami rezultatom 94:89 i tako prvi put u istoriji franšize postali šampioni najjače lige na svetu. Junak trijumfa bio je Nikola Jokić, koji je meč završio sa 28 postignutih poena, 16 skokova i četiri asistencije, a imenovan je i za MVP-a finala Zapada.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Naš košarkaš pobedu je proslavio sa suprugom Natalijom, ćerkicom Ognjenom, a slavila su i njegova braća Nemanja i Strahinja koji su mu takođe velika podrška.

"Mi živimo za prvog do sebe zato ovo znači. Odlična grupa ljudi, sve ove godine je bilo neverovatno. Verovali smo jedni u druge, trofeji jesu bitni, ali naši odnosi će trajati čak i na kraju naših karijera", poručio je košarkaški as Nikola Jokić koji je zabeležio 30,8 poena, 13,5 skokova i osam asistencija u pet mečeva finala.

foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Inače, ljubavna priča mladog para je slična Novakovoj i Jeleninoj - velika mu je podrška još od tinejdžerskih dana. Kada se Nikola preselio u Denver 2015. i ona je otišla s njim, a od tada ga prati na svim utakmicama. Ranije je dolazila sama na utakmice, a od marta 2023. je na tribinama u preslatkom društvu, s njihovom ćerkicom Ognjenom.

Natalija i Nikola su iz Sombora, a slavni košarkaš rekao je jednom prilikom da će se s porodicom vratiti u rodni grad kada završi karijeru.

Nikola i Natalija su se verili u januaru 2020. godine, a venčali su se devet meseci kasnije, u njhovom Somboru. Venčanje je prvo bilo zakazano za jun, ali je zbog pandemije i toga što se Jokić preselio na Floridu kako bi sezonu igrao u Orlandu, odloženo za oktobar.

Nikola je uvek nosio uz sebe neku stvar koja pripada njegovoj lepšoj polovini, a od dana venčanja ima ritual da pred utakmicu vezuje burmu za patiku.

Dok je Nikola još igrao košarku u Srbiji, Natalija se 2013. preselila u SAD kako bi igrala odbojku na koledžu u Oklahomi. To je ujedno i bio jedan od razloga koji je Nikolu odveo u Ameriku. Kada se konačno odlučio na taj potez, 2015. godine, Natalija je napustila odbojku i pridružila mu se u Denveru. Diplomirala je na Univerzitetu Metropolitan State u Denveru 2018. godine.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Po preseljenju u Denver, Nikola je živeo u trosobnom stanu sa braćom Nemanjom i Strahinjom, a pridružila im se i Natalija. Imali su koš u hodniku, pa je Natalija svakodnevno svedočila košarkaškim utakmicama u stanu. Iako je uz sebe imao ljude koji ga vole i koje voli, Nikoli je bilo teško da se prilagodi na Denver.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

- Moja braća i moja devojka su došli sa mnom, tako da smo pokušali ovde da napravimo naš dom i ne dopustimo da nam smetaju razlike. Volim Denver kao grad, malo me podseća na moj rodni Sombor, jer volim prirodu, planine, reke i drveće - rekao je Jokić za SLAM magazin.

1 / 11 Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Jokić je na pres konferenciji 27. maja pred finale pričao i o porodici i koliko mu je bila važna tokom prvih sedam godina u NBA ligi.

Club Lexus with the Jokic brothers enjoying some Serbian music. #Nuggets pic.twitter.com/FO9uTh6uUR — Courtside Dave (@DaveInDTown) June 13, 2023

- Ceo moj život su oni uz mene! Osim, naravno, moje žene koja je sa mnom deset godina (smeh). Uvek su me majka i otac podržavali. Tata naročito, on je uvek verovao da mogu da budem nešto više nego tada... eto, kao Džamal (smeh). A kada sam otišao u drugi grad, onda je tu bio moj brat (Strahinja) da me podržava. Potom je usledio odlazak u NBA, pa je tu i drugi brat, Nemanja, pomogao, jer je on ovde i ranije živeo. Iskreno, kada sam dolazio u SAD mnogo sam se radovao jer sam znao da ću biti s njima. Kao kada ste mali, pa stalno želite da budete sa starijom braćom. Iskreno, mogao bih da kažem da mi je bilo draže što ću biti s njima, nego što ću biti u NBA - rekao je tada Nikola Jokić.

