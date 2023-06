"ELVIS PRISLI SE UBIO JER SE BOJAO DA ĆE ISPLIVATI NJEGOVA MRAČNA TAJNA" Šok tvrdnje polubrata rokera! Evo zašto je popio lekove

Polubrat Elvisa Preslija, Dejvid Stenli, veruje da je pokojni pevač počinio samoubistvo, a u dokumentarcu "Elvisove žene" objasnio je razloge. Čuveni pevač umro je 1977. u Memfisu, kada je imao 42 godine.

"Namerno je uzeo lekove koji su ga ubili", tvrdi Dejvid Stenli (85) u “Elvisovim ženama”, novom dokumentarcu Amazon Prime o kralju rokenrola. Dodao je: "Ljubav, poveđenost, bol, izloženost - jednostavno to više nije mogao da podnese".

U seriji je Stenli poručio da njegov polubrat nije mogao da nastavi dalje zbog straha da će njegove navodne veze sa tinejdžerkama biti razotkrivene u knjizi.

Stenli je navodno bio na imanju Elvisa Prislija, Grejslendu, kada je pevač kako se navodi u zvaničnom saopštenju, umro od srčanog udara kao posledice prekomerne količine lekova.

"Bilo mi je muka od toga što su mu se dopadale tinejdžerke od 15-16 godina", naglasio je on i dodao da je "pravo čudo" što Elvis nije nikada "uhvaćen" na delu. “Izvukao se sa stvarima od kojih većina ljudi ne bi mogla da se izvuče, zbog svog novca, bogatstva, slave i moći, harizme i magnetizma", rekao je on, piše Page six.

Dokumentarac, koji uključuje intervjue sa ženama koje tvrde da ih je Prisli progonio u mladosti, takođe ispituje njegov odnos sa Prisliom Prisli, kojom se oženio 1967, kada je ona imala 21, a on 32 godine. Dobili su zatim ćerku Lisu Meri Prisli, a raskinuli su 1973. Lisa je umrla u januaru ove godine.

Odnos bivšeg para tema je i filma "Priscilla" Sofije Kopole koji će biti prikazan za četiri meseca. Predstavnici Elvisovog imanja osudiili su nadolazeći film, nazvavši ga "užasnim" u izjavi od četvrtka.

"Kao da je reč o studentskom filmu", rekao je predstavnik za TMZ pa poručio: "Scenografija je jednostavno užasna, Grejslend nije onakav kakav je prikazan".

Prislia Prisli podržala je Sofijin film ističući da joj se uvek dopadao rad ove rediteljke kao i da će film bit ipravo emotivno putovanje. Ona i njena ćerka podržavale su i film Baza Lurmana "Elvis" u kojem glavnu ulogu igra Ostin Batler.

"Stvarno nisam znala što bih sa sobom nakon što sam to videla. Bilo je neverovatno, tako istinito i autentično", rekla je Lisa za Entertainment Tonight na dodeli Zlatnog globusa u januaru nekoliko dana pre svoje smrti.

