MUŽ JE TERAO NA PERVERZNE ODNOSE, DOK NIJE TRUDNA IZBODENA NA SMRT: Glumica bila oličenje lepote, a skončala u JEZIVIM MUKAMA

Film Kventina Tarantina, "Bilo jednom u Holivudu" iz 2019. godine ponovo je u fokus stvaio život i smrt glumice koja je ubijena pre nego što je stekla zvezdanu slavu. Ta prelepa žena koja je stradala pre nego što je dosegla visine koje su joj svi predviđali bila je Šeron Tejt, jedna od najlepših holivudskih glumica svih vremena, koju u filmu tumači Margo Robi.

Šeron Tejt je bila na pragu holivudske slave, a u tome bi joj svakako pomogao i brak s poznatim rediteljem Romanom Polanskim s kojim je čekala dete. Sve je izgledalo kao priča iz bajke, a pristigla je i prva nominacija za Zlatni globus za ulogu u filmu "Dolina lutaka". A onda se desio tragičan preokret.

Tog 9. avgusta 1969. godine izbodena je na smrt u svom domu, a u istom brutalnom napadu nastradali su i gosti žurke koju je priređivala. U njen dom upala je "porodica" Čarlsa Mensona i izvršila masakr koji je šokirao svet.

Tada 26-godišnja Šeron je preklinjala svoje krvnike da je uzmu kao taoca i održe u životu dovoljno dugo da rodi svoje dete. Ali, nisu je poslušali. Uboli su je 16 puta i zadavili.

Put do zvezda

U Tarantinovom filmu Šeron glumi predivna Margo Robi koja dosta liči na pokojnu glumicu, poznatu po predivnim očima i komičnim ulogama u filmovima.

Na velikom platnu Šeron se prvi put pojavila u filmu "Varava" iz 1963. ali do iduće uloge čekala je pet godina i to je bila ona u filmu "Oko đavola". Roman Polanski angažovao ju je u svom filmu "Bal vampira", ali njihova ljubavna priča nije počela preterano bajkovito. Štaviše, česte svađe bile su uobičajene na snimanju. Impresionirala ga je svojim izvođenjem, a nedugo nakon toga započeli su i ljubavnu vezu.

Sledeći film u kojem se pojavila bio je "Ne pravi talase" s Tonijem Kurtisom, a zatim je usledila njena najveća uloga, ona u filmu "Dolina lutika".

Nominovana je za Zlatni globus, snimila je još jedan film s Dinom Martinom, a onda je zatrudnela i tokom trudnoće odlučila da se preseli u dom na Sijelo Drajvu u Los Anđelesu. Ta odluka koštala ju je života.

Buran seksualni život

Međutim, uprkos braku i trudnoći, njen život je bio sve samo ne uobičajeni život žene iz predgrađa. Iako je želela tradicionalni brak, obećala je da neće da pokuša da promeni navike svog promiskuitetnog supruga.

U nekim biografijama tvrdi se da je Polanski često bio neveran i uverio je da treba da snime kućni pornić pa čak i učestvuju u grupnom seksu.

Međutim, to je bila samo jedna od njenih turbulentnih ljubavi. Na početku karijere bila je u vezi s 29 godina starijim glumcem Ričardom Bejmerom. Bila je verena za glumca Filipea Forketa koji je imao gadnu narav i često je tukao. Jednom prilikom ubo ju je u grudi razbijenom vinskom flašom.

Navodno je bila u romantičnoj vezi s legendarnim Stivom Mekvinom pre nego što je započela odnos s frizerom Džejem Sebringom s kojim je raskinula vezu kada je upoznala Polanskog. Ostali su u dobrim odnosima, a Sebring je takođe jedna od žrtava porodice Menson jer je prisustvovao večeri u njenoj kući.

Šeron je jedna od prvih glumica koja se pojavila gola pred kamerama, što je šezdesetih još uvek bio kontroverzan potez u Holivudu. Ed Sanders koji je napisao biografiju "Šeron Tejt: Život", tvrdi da je Polanski često organizovao orgije u njihovom domu u Los Anđelesu.

Šeron je dobila glavnu ulogu ispred kamere, ali to je bilo u kućnim video snimcima Polanskog koje je on pokazivao prijateljima. Polanski je snimao orgije u njihovoj kući i pokazivao video snimke na pomenutim zabavama, za koje je kasnije saopšteno da su to sado-mazo porno filmovi sa mnogim prepoznatljivim holivudskim licima.

Kobna noć

Šeron je, kao što smo već naveli, višestruko izbodena u predelu grudi, a zatim i zadavljena. Beba u njenoj utrobi, koju je od rođenja delilo samo nekoliko nedelja, nije uspela da preživi rane koje je zadobila majka koja se borila ne samo za svoj, već i za život svog deteta.

Svi uključeni u zločin su uhapšeni nekoliko dana nakon ubistava, a suđenje je počelo 15. jula 1970. Od svih osumnjičenih, četvoro je osuđeno na smrt.

Čarls Menson, vođa zloglasnog kulta koji lično nije ubio nikoga, smrt je dočekao u zatvoru. Preminuo je od posledica srčanog udara 19. novembra 2017. u 84. godini.

