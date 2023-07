SLAVNI PEVAČ TRUDNU SUPRUGU PREVARIO SA NJENOM NAJBOLJOM DRUGARICOM: Vole se već 30 godina, a odnosi im traju i po 7 sati dnevno!

Supruga jednog od najpoznatijih muzičara na svetu, Stinga, nakon dugo vremena pojavila se u javnosti i to na otvaranju The Global Festival Gala u Italiji. Trudi Stajler pojavila se u ležernom, letnjem izdanju bez pratnje svoga slavnog supruga od kojeg se inače ne razdvaja.

Njih dvoje su u braku od 1992., a zajedno imaju četvoro dece - Brižit Majkl ‘Majkija‘, Džejka, Eliot Paulinu i Đakomo Luka. Njihova ljubavna priča u samim je počecima bila turbulentna jer se Sting zaljubio u Trudi dok je još bio u braku s njenom najboljom prijateljicom Franses Tomelti. Njih dvoje su bili u braku od 1976. do 1984., a zajedno imaju dvoje dece.

Trudi je živela u blizini te je ljubav svog života zapravo upoznala preko svoje najbolje prijateljice. Zajedno su ispijale kafe, odlazile u šoping i bezbrižno živeli jedni do drugih. A iako su se godinama poznavali u jednom je trenutku buknula hemija između Stinga i Trudi.

"Nijedno od nas nije ponosno na situaciju koja se jednostavno dogodila. Voleli smo jedno drugo, venčali se i dobili još dece, to je naša priča", rekla je jednom prilikom Trudi.

No, nije sve bilo baš jednostavno. U vreme kada je Sting započeo svoju aferu s Trudi, njegova tadašnja supruga tek je bila rodila te je bila posebno ranjiva.

Samo godinu dana nakon što se saznalo za njihovu vezu 1982., Trudi je već bila trudna s njihovim prvim detetom, a on je krenuo na svetsku turneju s bendom "The Police" na kojoj mu se ona i pridružila. Te iste godine kada im se rodila kći, Sting se i zvanično razveo od Franses.

U sljedeći brak stupio je tek nakon 10 godina veze, a Trudi je na venčanje stigla jašući konja kojeg je Sting držao za uzde. Imala je zlatnu Versaće haljinu.

Danas su u braku preko 30 godina te su dokazali da njihova ljubav nije bila samo prolazna afera već prst sudbine.

"Znam ponešto o braku. S Trudi sam u braku već 27 godina. Ljudi me pitaju kako to da vam brak tako dugo traje, a ja im odgovaram - pa, to je zapravo neka vrsta čuda, ali mi ga ne uzimamo zdravo za gotovo. Važna je strast i sve te stvari, ali jako je važno da vam se osoba sviđa i da vam se sviđa biti u njenom društvu, a to je nešto sasvim drugo. Zbog toga ljubav duže traje. Može se imati oboje i smatram da je to jako važno. Venčajte se za svog najboljeg prijatelja, odnosno prijateljicu", rekao je jednom prilikom muzičar.

Sting je jednom prilikom iznenadio svoje obožavatelje priznavši da njih dvoje praktikuju tantrički seks.

"Ideja tantričkog seksa temelji se na spiritualnom činu. Ne znam nijedan čistiji i bolji način izražavanja ljubavi za dvoje pojedinaca od deljenja tog divnog, kako bih ga nazvao, sakramenta. Stojim iza toga. Ne uz sedam sati, nego iza te ideje. Sedam sati seksa uključuje film i večeru", objasnio je jednom prilikom pevač.

Trudi se kasnije osvrnula na taj njegov intervju i rekla da za sve krivi Boba Geldofa. Njemu je Sting to ispričao, a obojica su bili skroz pijani pa su trkeljali gluposti.

"U jednom trenutku ih je novinar pitao za njihove sposobnosti u krevetu i Geldof je rekao da Sting može satima voditi ljubav jer se bavi jogom. A moj je suprug pitao: ‘Pa, zar nisi čuo za tantrički seks?‘ To je zapravo briga za partnera, povećavanje intimnosti s partnerom", ispričala je Trudi jednom prilikom.

