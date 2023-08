VRAT JOJ OTEKAO, A LICE BILO PUNO LJUBIČASTIH MRLJA: Pogrebnici otkrili UŽASNE detalje o smrti slavne glumice, ovo su zatekli

Misterija smrti glumice Merilin Monro, koju mnogi smatraju najlepšom ženom na svetu, i dan-danas je ostala nerešena.

Razne su teorije zavere o njenoj smrti, a jedna od najrasprotranjenijih je ta da glumica nije svojevoljno sebi oduzel život, kao što se to pretpostavljalo.

Merilin Monro pronađena je mrtva u svom stanu, 4. avgusta 1962. godine. Kao uzrok smrti navedeno je predoziranje barbituratom (hipnotici). I pored toga što je policija saopštila uzrok smrti, javnost u to nije poverovala. Ubrzo su počele da kruže razne teorije, a jedna o njih jeste da iza svega stoje veliki moćnici, budući da se pričalo da je Merilin bila ljubavnica američkog predsednika Kenedija.

Organizator sahrane koji je pomogao da se pripremi telo Merilin Monro za pokop otkrio je jezive detalje o stanju glumice nakon što je pronađena mrtva.

Alen Abot i Ron Hast su napisali knjigu u kojoj su opisali šta se dešavalo tog 4. avgusta.

Sećaju se da ih je policija pozvala da dođu u kuću slavne glumice, a Abot tvrdi da je njeno telo bilo puno ljubičastih mrlja.

– Bilo je teško verovati da je to slavna lepotica Merilin Monro. Izgledala je kao prosečna starija žena koja se nije baš previše brinula o svom telu. Očigledno je da su okolnosti u kojima je preminula uveliko pogoršale njen izgled. Kada neko umre, gravitacija dovede do toga da se krv taloži na najnižoj tački tela. U njenom slučaju, s obzirom na to da je umrla licem prema dole, ljubičaste mrlje od krvi ostale su joj na licu, a vrat joj je mnogo otekao – prisetio se pogrebnik.

On je dodao i da je bilo vidljivo da kosu neko vreme nije farbala, jer se nazirao smeđi izrastak.

– Noge joj nisu bile obrijane, a usne su joj bile baš ispucane. Manikir i pedikir su takođe bili zapostavljeni – dodao je pogrebnik.

Abot je takođe rekao da su među njenim stvarima pronašli i lažne grudi, ali nisu ih koristili kod pripreme pokojnice, već su njen brushalter ispunili vatom.

Svi su bili šokirani saznanjem da je slavna glumica preminula. Kažu da je poslednjih dana života bila srećna, euforična i puna života.

Autor knjige “Monro” tvrdio je kako ju je njen prijatelj, glumac, Piter Loford, koji je inače i zet predsednika Džona F. Kenedija, pozvao 4. avgusta, oko 19 sati i kako mu je delovala tromo i depresivno.

Njegova priča ne podudara se sa svedočenjem njene služavke, koja je ispričala da je Merilin u to vreme primila poziv od sina svog bivšeg muža, Džoa Dimađija Džuniora, koji je za Los Angeles Times rekao da je Merilin zvučala sasvim normalno, kao i uobičajeno. Nakon toga, Džunis je kratko pričala sa Merilin, koja je kasnije otišla u svoju sobu. To je bio poslednji put da ju je videla živu.

Džunis je isprva rekla kako se zabrinula kada glumica nije odgovorila na njeno kucanje na vrata, te je pozvala njenog psihijatra Ralfa Grensona, koji je došao odmah nakon ponoći. Međutim, tačno vreme Džunisinog poziva nije utvrđeno.

Da bi ušao u sobu, Ralf je polomio prozor, dok je u sobi pronašao njeno telo. Merilin je u ruci držala telefonsku slušalicu. Ubrzo je pozvao doktora koji joj je prepisao pilule, te je on konstatovao smrt.

Policija je pozvana tek u 4.25 sati, ujutru, dok su lekari tvrdili da im je bila potrebna dozvola od “20th Century Fox” studija, sa kojim je Merilin imala saradnju, snimajući film.

Njena služavka je prvo iznela priču da je, oko ponoći, pozvala Merilinog psihijatra, da bi kasnije rekla kako je to bilo oko 3 ujutru. Preko 20 godina kasnije, biograf Entoni Samers, pričao je sa njom i zapazio trenutak kada je stavila svoju glavu u ruke i rekla: “O Bože, zašto ja ovo moram da zataškavam?”.

– Šta da zataškavate, gospođo?, upitao je on.

– Pa naravno, Bobi Kenedi je bio tu (4. avgusta) i naravno, postojala je afera sa Bobijem Kenedijem – odgovorila je.

Pričalo se da je Merilin bila u vezi sa predsednikom Džonom F. Kenedijem, kao i sa njegovim bratom, Robertom Bobijem Kenedijem. Supruga Dina Martina, Džin Martin, rekla je da je Merilin, naizmenično imala odnose sa Kenedijevima. Na dan njene smrti, pozvao ju je Bobi Kenedi, dok je ona pobesnela, rekavši da se oseća iskorišćeno.

Biograf Džejms Spada smatra da je “kroz ubistvo nešto zataškano”.

– Kenedijevi nisu smeli da rizikuju da se ovo otkrije, jer bi to uništilo predsednika. Ali zataškavanje, koje je trebalo da spreči bilo koga da otkrije da je Merilin bila intimno vezana sa porodicom Kenedi, pogrešno je protumačeno kao zataškavanje toga da su je oni ubili – smatra on.

Mnogi biografi su se složili, da su policijski inspektori i forenzičari “bili beznadežno traljavi”, kako je rekao Samers.

– Jedan od problema celog slučaja je taj što je bilo mnogo suprotstavljenih priča – napisao je Spada.

– Niko ne zna istinu. Niko nikada neće saznati istinu – rekao je Majkl Selsman, poslednji PR agent Merilin Monro i autor knjige “Sve je gordost”.

