ŽIVELA SAM PO SUROVIM PRAVILIMA SEKTE VEĆI DEO SVOG ŽIVOTA: Slavna glumica otkrila sve detalje svoje MRAČNE PROŠLOSTI

Lija Remini podnela je tužbu protiv sajentološke crkve i njenog vođe Dejvida Miskevidža zbog uznemiravanja, klevete, nadzora i drugog nezakonitog ponašanja koje je bilo pravo psihičko zlostavljanje.

Ova 53-godišnja glumica, koja se pridružila sajentologiji kao dete 1979. i napustila 2013. godine, tvrdi da su "operacije i napadi u stilu mafije" organizacije "značajno" uticali na život i karijeru Lije Remini.

- Već 17 godina, sajentologija i Dejvid Miskevidž su me podvrgavali nečemu što verujem da je psihička tortura, kleveta, nadzor, uznemiravanje i zastrašivanje, što je značajno uticalo na moj život i karijeru. Verujem da nisam prva osoba na meti sajentologije i njenih operacija, ali nameravam da budem poslednja, rekla je Remini u saopštenju za javnost objavljenom u sredu.

Lija Remini je u sredu podnela tužbu od 60 strana Višem sudu u Kaliforniji u pokušaju da "zahteva da sajentologija, i svaki entitet koji kontroliše i finansira, prestane i odustane od svoje navodne prakse uznemiravanja, klevete i drugog nezakonitog ponašanja protiv bilo koga je sajentolog označio kao "neprijatelja", navela je ona.

U tužbi se tvrdi da je organizacija organizovala obrazac "koordinisanih i zlonamernih napada" nakon Lijinog odlaska, uključujući javne tvrdnje da je zlostavljala svoju majku i ćerku i da je davala rasističke izjave. Zvezda traži kompenzaciju i kaznenu odštetu za navodnu štetu koju su njenom "životu i sredstvima za život" naneli Sajentološka crkva i njeno rukovodstvo.

- Ovom tužbom, nadam se da ću zaštititi svoja prava koja mi daje ustav Sjedinjenih Država da govorim istinu i iznosim činjenice o sajentologiji. Čvrsto osećam da zastava verske slobode nikome ne daje dozvolu da zastrašuje, uznemirava i zlostavlja one koji koriste svoja prava iz prve amandmana.

Podsećamo, Lija Remini je javno kritikovala crkvu Sajentologije nekoliko godina nakon što je jedva uspela da napusti organizaciju sa sedištem u Los Anđelesu. Godine 2016. kreirala je i producirala dokumentarnu seriju pod nazivom "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", koja je osvojila dve Emi nagrade i trajala tri sezone.

Prošlog novembra svedočila je u ime Oskarom nagrađenog pisca i reditelja Pola Hagisa na njegovom građanskom suđenju za silovanje. Tvrdila je da crkva stoji iza optužbi protiv direktora Crash-a, koji je napustio sajentologiju 2009. Nakon što je suđenje završeno, Remini je na Tviteru objavila podužu izjavu u kojoj je Miskavidž optužio za prikrivanje seksualnog uznemiravanja i napada unutar crkve.

- Sajentologija je bila odgovorna za prijavljivanje ovih zločina civilnim vlastima, ali to nije učinila. Umesto toga, oni su ih prikrili. Sajentologija i njen zli vođa Dejvid Miskevidž opstruirali su pravdu i učestvovali u zaveri da se prikriju ovi zločini. To su radili mnogo puta u slučajevima silovanja i drugih seksualnih zloupotreba.

Glumica je podnela prijavu nestale osobe

Mesec dana nakon njenog izlaska iz kontroverzne religije, Remini je podnela prijavu nestale osobe za ženu vođe sajentologije Dejvida Miskevidža, Šeli, koja nije viđena u javnosti od 2007. U saopštenju za odnose s medijima u Sajentološkoj crkvi, koje je tada objavljeno, navodi se:

- Policijska uprava Los Anđelesa je već izjavila da je slučaj zatvoren i da je izveštaj koji je podnela Lija Remini neosnovan.

O njenom strahu od kazne i zašto je ostala u sajentologiji

- Ne gledate baš internet, ne gledate vesti koje su kritične prema crkvi. I ako to uradite, morate to da prijavite i morate da se pozabavite time zašto ste gledali u te stvari... Sada bi vas odatle skinuli sa dužnosti koju biste u Crkvi, a onda bi vas stavili u bezbednosnu proveru... to je kao test na detektoru laži, a vi ste povezani na to i postavljaju vam se niz pitanja: Da li imate zle namere prema vašoj crkvi? Da li razgovarate sa određenim neprijateljima naše crkve? A na vama je samo da odgovarate, rekla je Lija jednom prilikom.

Kako ona tvrdi, ovo je ekstremistička organizacija - nema pola-u-pola-out. Morate biti 100% na brodu, ili se smatrate neprijateljem svoje grupe.

- Nisam bila spremna da izađem kroz vrata i pozdravim se sa majkom, sestrom, deverom, svim prijateljima — većina mojih prijatelja su bili sajentolozi. Svi, ispričala je ona.

O njenoj konačnoj odluci da napusti crkvu

- Prošlo je šest godina dok nisam otišla, šest do sedam godina. Pokušavala sam da radim unutar sistema. Znala sam da će moje ispitivanje dovesti do istrage o mojoj porodici, što je i počelo da se dešava. Ja sam osoba koja mora biti u pravu — ovo je jedno mesto za koje sam se nadala da nisam u pravu. Tu sam provela ceo svoj život. Moja majka je provela ceo život u tome. Uvukla sam svog muža u to. Dakle, nisam htela da budem u pravu, ovde, rekla je ona i nastavila:

- Na kraju su nas sve stavili u različite prostorije, sve nas ispitivali i tražili da ne pričamo jedni s drugima o tome šta radimo u tim sobama. I mi smo se okupili, i rekli smo, moramo da se držimo zajedno kao porodica, i moramo da prestanemo. I svi smo kao porodica odlučili, to je bilo dovoljno.

O tome kako je bilo teško napustiti sajentologiju

- Znate, gledam u svoj telefon, da pozovem svoje prijatelje na rođendansku zabavu moje ćerke, a ja kao, oh, ne mogu. Oh, ne mogu. Oh, oh, ona ne može da priča sa mnom. Ona ne može da priča sa mnom. I, znate, videla sam svoje kumče u svom lokalnom kafiću i nisam mogla da odem da je zagrlim jer njena majka ne sme da priča sa mnom.

Sajentologija je bila veliki deo njenog svakodnevnog života, davao joj je osećaj svrhe.

- I to se oduzima. Taj deo je bio težak. Ali onda sam počela da idem na terapiju, što je, znate, tabu u toj crkvi. I počela sam da čitam knjige, i shvatila sam, o moj Bože, postoje druge stvari na svetu, stvari koje zaista pomažu ljudima. Ima dobrih ljudi na svetu, nije svuda prisutan taj mentalitet mi-protiv-njih. Ima dobrog na svetu.

I to je ono što je njoj bilo neverovatno.

- Dakle, da, došlo je do kratkotrajnog slomljenog srca i pronalaženja vaše nove svakodnevice normalne, ali ispunjenja porodicom i prijateljima koji vas ne osuđuju na osnovu vaših verskih uverenja, ili koliko novca ste donirali, ili koliko vremena ste potrošili - to me toliko više ispunjava, otkrila je Lija jednom prilikom.

