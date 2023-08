NISU RAZGOVARALE GODINAMA: Majka problematične glumice se baškari u vili od 47.000.000 $, a ona sa 5 dece spava u prikolici! FOTO

Glumica Tori Speling poslednjih dana puni medijske stupce svojim životnim problemima kojih izgleda nije malo.

Interesovanje medija prvi je privukao njen suprug Din Mekdermot, koji je objavio da se razvode nakon 18 godina braka, a iako je njegova objava brzo misteriozno nestala sa društvenih mreža i da su odmah zatim u medije stigle izjave "izvora bliskih paru" koje su razvod uporno poricale, ali se pokazalo da je njihovom braku zaista došao kraj.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon toga se saznalo da Tori, koja je odrasla kao ćerka jednog od najpoznatijih i najbogatijih holivudskih producenata u basnoslovnom bogatstvu i jednoj od najvećih vila u Los Anđelesu, živi sa petoro dece u jeftinom motelu.

Međutim, ni tu njenim nevoljama nije bio kraj. Taman kada smo pomislili da ne može niže od ovoga, ispostavilo se da može, kada su svetske medije preplavile fotografije na kojima se vidi kako Tori i njena deca sada žive u kamp prikolici.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na fotografijama se može videti kako su iz kampera izvukli razne predmete, poput rasklopivih stolica, frižidera, šporeta, stolića, pa čak i velikog tepiha.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon što su fotografije Tori u kamperu obišle svetske medije, mnogi su njenu majku Kendi počeli da zovu "škrtom" i "tvrdoglavom" i pišu da treba da se stidi što je ostavila ćerku i petoro unučadi da žive u takvim uslovima i umesto da im pomogne finansijski posebno zato što ona deli fotografije svog raskošnog života na Instagramu.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kendi, koja je nasledila najveći deo bogatstva Torinog oca Arona Spelinga, mudro o svemu ćuti i ne oglašava se na tu temu, ali su američki mediji uspeli da iskopaju da je Tori navodno odbila pomoć svoje majke.

Prema 'Page Six', Kendi, koja trenutno živi u penthausu vrednom 47 miliona dolara, navodno je pokušala da pomogne ćerki, ali Tori ne želi ni da čuje za to. "Kendi je provela sate telefonirajući i pokušavajući da im pronađe kuću. Tori je to odbila jer želi da živi na određenom mestu“, rekao je izvor blizak porodici za Page Six.

"To je ok. Neka živi tamo gde želi da živi", dodao je.

Poznato je da Tori i njena majka nemaju najbolji odnos i da su se baš posvađale nakon što je Kendi nasledila skoro celo bogatstvo svog supruga, producenta Arona Spelinga, dok su Tori i njen brat dobili samo mali deo njegovog bajnog carstva, nakon čega nisu govorile punih pet godina.

Osim toga, Kendi je javno kritikovala svoju ćerku, tvrdeći da je dobila tako mali deo nasledstva jer ima problem sa trošenjem novca.

"Tori bi zatvorila prodavnice i potrošila 50.000 ili 60.000 dolara odjednom. Jednostavno bi poludela", rekla je Kendi u intervjuu.

Da Tori ima finansijskih problema, u Holivudu je dugo bila javna tajna. Još 2016. godine, American Express ju je tužio jer nije platila njihov račun od 85.000 dolara.

1 / 9 Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Platila sam sve njene račune, ali neću platiti ovakve troškove. Neću da plaćam nikakve kredite, dajem ih samo za kuću, školarinu za decu i hranu", rekla je tada Kendi.

Tori je od početka pokušavala da ublaži utisak javnosti o razmerama njihovih svađa. Nakon što je Kendi još 2009. rekla da nije u kontaktu sa ćerkom, Tori je tvrdila da je prestala da razgovara sa majkom.

"Nije da ne razgovaramo, samo nismo razgovaral2. Volim svoju majku, uvek sam je volela i ne sumnjam da ona voli mene. Nema svađe. Jednostavno se nikada ne sretnemo", rekla je tada za People.

"Nisam je odbacila, u svakom slučaju. Ako želi da se potrudi da bude uključena u naše živote, slobodno. Ona zna kako da dođe do mene, zna gde živimo. Ako želi da vidi svoje unuke, treba da se potrudi i da nam pruži ruku",dodala je glumica.

Deset godina kasnije, 2019., Tori je otkrila da ima "stvarno dobar odnos" sa svojom majkom, ali njih dve nisu viđene zajedno punih pet godina, a Kendi je tek u septembru prošle godine uslikana kako se druži sa ćerkom i unucima.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

02:23 GLUMICA ŽALI ZA OMILJENIM HOBIJEM! Ivana Dudić: Volim da jašem, a nisam odavno... Možda ću uspeti ovog leta u Crnoj Gori