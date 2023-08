DŽORDŽU KLUNIJU KULTNA ULOGA UMALO UNIŠTILA KARIJERU: Glumac otkrio da ga je ta odluka skupo koštala i da je naučio važnu LEKCIJU

Glumac Džordž Kluni danas je jedna od najvećih holivudskih zvezda, a uloga po kojoj je i danas poznat mu je umalo uništila karijeru.

Naime, Džordž Kluni je udahnuo dušu kultnom junaku Betmenu u filmu "Betmen i Robin" iz 1997. godine, ali to smatra velikim debaklom.

On tvrdi da su ljudi nakon ovog filma odbijali da rade sa njim, piše Nova.

Stvari su se promenile tek nakon saradnje s rediteljem Stivenom Soderbergom u filmu "Out Of Sight" iz 1998.

- Niko me nije hteo godinu dana u svom filmu posle debakla. Zaleteo sam se, bio uzbuđen što ću igrati Betmena i – za*ebao se. Posle toga sam shvatio da moram da obratim pažnju na ceo film, kakav je, a ne samo na svoj nastup ili ono što radim. Fokusirao sam se na bolje scenarije – to je najvažnija stvar. Ne možete napraviti dobar film od lošeg scenarija, to je nemoguće. Od dobrog scenarija možete napraviti loš film - istakao je Klun jednom prilikom za "The Sun".

Klunijeva nova filozofija je delovala. Posle ovog velikog neuspeha, osvojio je brdo najprestižnijih nagrada.

