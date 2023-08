BIZARNE NAVIKE KRALJA ROKENROLA U KREVETU: Spavao sa devicama, njegove ljubavnice su složne da je prosek! OVO JE PRAVI UZROK SMRTI

Život i karijera Elvisa Prislija predstavljaju jedan od najvećih fenomena u istoriji muzike. Danas se navršava 46 godina od njegove smrti, koja je tada potresla ceo svet.

Detinjstvo

Rođen je kao Elvis Aaron Prisli 8. januara 1935. godine u malom gradu Tupelo, u američkoj državi Misisipi. Elvis je bio stariji od svog brata blizanca koji je rođen kao mrtva beba, a ova tragedija je neminovno uticala i na njegov razvoj naročito u toku detinjstva i rane mladosti.

foto: Profimedia

Prvi značajniji korak ka muzičkoj karijeri, Elvis je napravio kada je imao svega osam godina i kada je pobedio na lokalnom pevačkom takmičenju pevajući baladu "Old Step", i ostvarujući svoju prvu zaradu od 5 dolara koliko je iznosila novčana nagrada.

Interes za muzikom Elvis je sticao slušajući psalme i crkvene pesme u toku službi u lokalnoj protestantskoj crkvi kojima je redovno prisustvovao. Nešto kasnije osnova njegovog muzičkog interesa i ukusa se iskristalisala ipak na kantri muzici i bluzu.

Muzički počeci

foto: Profimedia

Kada je imao 13 godina, Elvis se seli sa porodicom za Memfis gde je već u toku školovanja počeo negovati specijalan izgled i način oblačenja koji su podrazumevali dugu kosu i izdužene zulufe. Uz njegovo nekovencionalno ponašanje išlo je i napuštanje škole, nakon čega je počeo da radi kao vozač kamiona.

Elvis je snimio prvu ploču za "Sun Records" sa dve pesme: "That’s All Right ( Mama)" koja je pokazala svu raskoš i veličinu njegovog glasa i vokalnog raspona i "Blue Moon Of Kentucky".

Reakcija publike je bila fanatična čemu su doprinosili pored izuzetnog pevanja, specijalan način igranja i polu erotski nastupi.

foto: Profimedia

U isto vreme tj u toku istog meseca ,kada je snimljn i objavljen hit "Heartbreak Hotel", Elvis se po prvi put pojavljuje na nacionalnoj televiziji. Maltene u toku par nedelja, on postaje idol i sex simbol mlađih generacija, prodaja njegovog prvog albuma nadmašuje sve prethodne rekorde.

Pomama za Elvisom

U celom svetu nastaje histerija za Elvisom, što je neminovno dovelo i do snimanja prvog filma "Love Me Tender". Ostvarenje je zapalilo bioskopske blagajne u prvih pet nedelja, a dobilo je i kontroverzne kritike...

Kontroverzni Elvis

Elvis je najprodavaniji muzičar svih vremena, a osim slušanja njegovih singlova, žene su padale u nesvest čim bi ga videle. Zna se da je tokom godina imao neverovatno puno ljubavnica, ali i samo jednu ženu - Prisilu.

Ona je zgodnom pevaču ukrala srce dok je služio vojni rok u Nemačkoj tokom 1950-ih, ali zahvaljujući njegovoj depresiji, prevarama i zavisnosti od opijata brak se urušio, a Elvis pred kraj života ostao ostavljen od svih koje je nekada zvao porodicom.

foto: Profimedia

U knjizi "Elvis Presley: A Southern Life", autor Džoel Vilijam navodi kako Elvis nije imao samopouzdanja u krevetu, a mnoge njegove ljubavnice tvrdile su da je na tom polju kralj rokenrola bio precenjen.

Slavni muzičar godinama je u svoju vilu u Palm Springsu dovodio devojke i organizovao golišave žurke na bazenu, ali njegova supruga Prisila nikad na njih nije bila pozvana. Jedan od njegovih bivših saradnika otkrio je kako su Elvisa zvali 'kraljem predigre' jer su mu dodiri i osećanja koja su prethodila samom seksualnom činu bila važnija od samog seksa.

- Bio je jako sladak i savršeno se ljubio, ali u krevetu nije bio pastuv kakav sam očekivala da će biti. Nije mogao da bude prirodan zbog svih droga koje je uzimao - poverila se glumica Sibil Šepard koja je imala kratku aferu s njim.

Navodno je jednom prilikom proveo noć s nekoliko 14-godišnjakinja s kojima se "tukao jastucima, ljubio, rvao i mazio".

Bizarni fetiši

foto: Profimedia

Nakon što mu je 1968. godine rođena ćerka Liza Meri, Elvis Prisli više nije hteo da spava sa svojom suprugom.

- Menjao je ženu za ženom, baš kao što je menjao doktore koji su mu prepisivali razne tablete. U tom haosu nije stigao da se preispita gde greši i kako da preuzme kontrolu nad svojim životom - jednom prilikom otkrila je novinarka Alana Naš.

U knjizi se navodi kako je legendarni muzičar obožavao mlade devojke kao i da su ga posebno zanimale device. I Prisila je imala svega 14 godina kada su se sreli, dok je on bio 10 godina stariji.

foto: Profimedia

Navodno je jednom prilikom odbio Natali Vud tvrdeći da je ona prestara za njega - imala je 18 godina, a on 21.

Džindžer Alden bila je njegova poslednja ljubavnica. Ona i Elvis bili su u vezi pred kraj njegovog života, koji je proveo u Las Vegasu. Upravo je ona bila ta koja je na kraju pronašla Elvisa mrtvog nakon srčanog udara i konzumiranja prevelike količine tableta.

Džinger je tako 2002. godine otkrila i kako je izgledalo njeno prvo vođenje ljubavi s Elvisom. Navodno joj nije skinuo donji veš, a ni sam nije skinuo odeću sa sebe. Bio je uveren kako ljudi ne bi trebalo da budu goli dok se ne venčaju - ali ga to nije sprečilo da u mraku, tako obučen, ipak penetrira u Džinger. Nakon seksa joj je poklonio sat i ogrlicu s dijamantima.

Nakon tri meseca zajedničkog života, čak je i zaprosio mladu lepoticu.

- Znala sam da ga volim i da ne mogu da zamislim život bez njega. Izgledalo mi je kao da ga znam mnogo duže nego samo nekoliko meseci. Verovala sam da sam pronašla svoju srodnu dušu. Naša veza je bila toliko intenzivna - rekla je Džinger koju je Elvis zaprosio u istom ononm kupatilu u kojem je i umro.

Misterija oko njegove smrti

foto: Profimedia

"Kralj rokenrola", kako su ga nazivali, živeo je burnim životom i mnogi misle da je sebi presudio dugogodišnjom zloupotrebom supstanci. Knjiga "Elvis: Predodređen da umre mlad" baca novo svetlo na njegovo stanje i zdravstvene probleme za koje se do sada nije znalo. Većina njih bila je izazvana činjenicom da su mu baba i deda bili u rodu, što je dovelo do fatalne kombinacije genetskih poremećaja.

Elvisovi baba i deda sa majčine strane bili su brat i sestra od strica, i tri njegova ujaka umrla su mlada, navodi autorka Sali Hudel.

- Nije slučajno što mu je majka preminula sa samo 46, a on sa samo 42 godine. Imali su sličan period od nekoliko godina tokom kojih im je zdravlje rapidno propadalo, ali su uzimali različite lekove. Elvis je imao ozbiljne bolesti i poremećaje čak devet od 11 sistema u telu. Pet od tih problema bili su urođeni - objašnjava ona.

Elvisa većina ne posmatra kao obično ljudsko biće, već kroz prizmu njegove umetničke zaostavštine i načina života, zbog čega ga mnogi samo dodaju na spisak onih koji su živeli brzo, stvarali još brže, a potom se "ugasili" zbog turbulentnog načina života.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

- Ne možemo da kažemo samo, Elvis je bio neki roker koji je umro od previše pilula u svom kupatilu. On je bio bolestan čovek, a skrivao je da je bolestan da bi izdržavao porodicu s kojom je imao poseban odnos. U trenutku smrti, on je izdržavao oko stotinu ljudi s kojima je bio u rodu, i svi su živeli na ranču Grejslend - objašnjava Hudelova.

Venčanje među članovima porodice nije, u to doba, bilo toliko neobično. Mnogi su se odlučivali na taj korak jer su bili siromašni, devojaka i mladića je bilo u neposrednoj okolini, a nije se dovoljno znalo o tome da ukrštanje istog genetskog materijala može izazvati zdravstvene probleme kod sledećih generacija.

- Elvisu su genetski bili predodređeni problemi sa plućima i bubrezima, potom problemi sa debelim crevom, ozbiljna ugroženost imuniteta i nesanica koja ga je pratila celog života. Neka od tih stanja pogrešno su bila pripisivana zloupotrebi opojnih supstanci - navodi autorka knjige koja je podigla veliku prašinu.

Bezuspešno lečenje

foto: Profimedia

Elvisov lekar, dr Džordž "Nik" Nikolupulos, pokušavao je na nagovor pevača da ga leči "svim i svačim" kako bi prikrio te zdravstvene probleme. Davao mu je lekove, opijate, i pokušavao da mu pomogne da svet ne vidi koliko mu telo ispašta. Njihov odnos trajao je godinama, i ubrzo je izbrisana granica između pacijenta, lekara i prijatelja.

- Da, Elvis je uzimao mnogo lekova. I mnogi misle da je samo hteo da se 'uradi'. Ali niko ne razmišlja o tome zbog čega je počeo da ih uzima. On je čitavog života osećao fizički bol. Znao je da je bolestan, znao je da ne može više, ali je znao i da mora da nastavi zbog svih ljudi koji zavise od njega - rekla je ona.

- Elvis nije bio narkoman koji pokušava da pobegne od stvarnosti. Već osoba koja pokušava da u stvarnosti ostane, i da u njoj funkcioniše. Ali teška je borba za život kroz siromaštvo, neverovatan uspeh i strašne zdravstvene probleme - objasnila je ona.

ŠTA JE UZROK SMRTI?

foto: Printskrin

Prisli je pronađen mrtav na podu kupatila, u vrlo neobičnom položaju. Svedoci su opisali da je izgledao kao da je sedeo na WC šolji, a potom se "zaledio" i u istoj pozi sručio na pod. O predoziranju se nezvanično pričalo kao o uzroku smrti čitavim decenijama, da bi 1994. izveštaj sa autopsije bio otpečaćen.

Stručnjaci koji su ga pregledali izjavili su da je umro od masivnog srčanog udara, da je bolovao od nesanice, dijabetesa, glaukoma i hroničnog zatvora. Kao uzrok smrti pominjapo se i Valsalva manevar, odnosno ogroman napor pri pražnjenju creva koji dovodi do srčanog zastoja.

Tek godinama kasnije, 2013, analiziran je DNK uzorak "kralja rokenrola". Utvrđeno je da je imao varijacije gena koji dovode do gojaznosti, migrena i glaukoma. Jedna od varijacija dovodi se u vezu i sa bolešću srčanog mišića, hipertropičnom kardiomiopatijom, koja bez jasnog uzroka dovodi do zadebljanja i otežanog rada srčanog mišića.

(Kurir.rs)