PREMINUO LEGENDARNI VODITELJ I NOVINAR: Zvali su ga kraljem tok šou emisija, a porodica je podelila tragične vesti uz jednu molbu

Legendarni britanski televizijski voditelj, ser Majkl Parkinson preminuo je u 89. godini.

Posle kraće bolesti, ser Majkl Parkinson je mirno preminuo sinoć u svom domu, okružen porodicom, saopštili su članovi njegove porodice, zamolivši privatnost, preneo je Gardijan.

Kolege su ga hvalile, a posebno Tim Dejvi, izvršni direktor Bi-Bi-Sija, koji ga je opisao kao „jedinstvenog, neverovatnog voditelja i novinara koji je briljantan u postavljanju pitanja koliko i u slušanju i nedostajaće mu” i dodao da je on bio kralj tok šou emisija i da je definisao taj format za sve ostale generacije.

foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Rođen je 1935. godine u selu Kadvort u Engleskoj, nakratko je uređivao sportsku rubriku lokalnog lista, a nakon dve godine u britanskoj vojsci počeo je da radi kao novinar 'Mančester Gardijana', koji je kasnije promenio ime za 'The Guardian'. Zatim se pridružio Dejli Espresu u Londonu i konačno došao na BBC koji mu je doneo ovu slavu.

'Parkinsonov šou' je počeo 1971. godine, sa prvom gošćom Marion Montgomeri, čuvenom džez pevačicom, a tokom 20 godina postao je prepoznatljiv po jedinstvenom stilu i poznatim gostima. Procenjuje se da je tokom godina intervjuisao preko dve hiljade gostiju.

Najpoznatiji sagovrnici su mu bili ser Bili Konoli, Muhamed Ali, Orson Vels, ser Elton Džon, Madona i Helen Miren, a istakao je da mu je favorit legendarni bokser.

Tokom svoje karijere, takođe je radio na 'TV-am breakfast show' za ITV, 'Give Us a Clue' i BBC-jevom 'One's Going For a Song'.

Od 2012. do 2014. takođe je bio domaćin serije „Majkl Parkinson: Majstorski kurs“ za Sky Arts, prenosi 24sata.hr.

foto: AP/Kirsty Wigglesworth

Za zasluge u javnoj delatnosti 2000. godine dobio je 'Orden Britanske imperije', a osam godina kasnije proglašen je vitezom.

Pre deset godina otkrio je da se podvrgava radioterapiji raka prostate, koju je uspeo da pobedi dve godine kasnije. Ima troje dece sa suprugom Meri, Endrua, Nikolasa i Majkla juniora.

