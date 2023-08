TAJNA SA SNIMANJA "MI NISMO ANĐELI" KOJU MALO KO DANAS ZNA: Pamtimo je kao Marinu koja je jurila Nikolu, a ovo je otkrila o FILMU!

Glumica Milena Pavlović, koju je proslavila uloga Marine u filmu "Mi nismo anđeli", bila je gošća ovogodišnjeg Festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, na kojem je film "Trag divljači", u kojem glumi, odneo glavnu nagradu.

Popularna glumica Milena Pavlović je u intervjuu otvoreno govorila o privatnom i poslovnom životu.

Scenario za film "Trag divljači" sastavljen je od tri romana Mileninog pokojnog oca, a sada je otkrila kako je nastao.

- Moj brat Nenad je sve te romane ukomponovao u jedan scenario i sjajno izrežirao. Snimali smo u Zaječaru, a ja sam "glumila s akcentom", što je bio veliki izazov. Dobila sam zanimljivu ulogu, igram lokalnu tračaru Sibinku, koja zna sva dešavanja bolje od policije. Zaječar je tatin zavičaj, detinjstvo je proveo u selu Vratarnica. Snimali smo u rodnoj kući njegove mame, moje bake, i sve mi je bilo emotivno.

Ona se dugo nije pojavljivala na sceni, a sada je otkrila i zašto.

- Sticajem okolnosti nisam neprekidno radila na svojoj karijeri, na filmu i televiziji. Više sam bila posvećena porodici i pozorištu, ali vraćam se. Dobila sam ponudu za jedan projekat baš tokom ovog festivala i puno mi je srce zbog toga. Ne mogu još da otkrivam o čemu se radi.

Prva uloga u njenoj karijeri bila je uloga Marine u filmu "Mi nismo anđeli", a ona se i danas radosno seća toga.

- To je najlepši projekat od svih na kojima sam radila, ne samo zato što mi je prvi film već i zbog toga što je atmosfera bila fantastična. Dragojević je u tom filmu upotrebio filtere kako bi boje bile ružičaste i da bi sve bilo šarenije. To je bila inovacija u srpskom filmu. Nazvao je to "ružičastim talasom" i mislio je da će se snimati mnogo takvih filmova.

Ona je otkrila i tajnu sa snimanja koju malo ko danas zna.

- Sećam se svega. Interesantno je bilo kada smo snimali scenu u kojoj mi Branka Katić pokazuje album sa najboljim frajerima Beograda. Pokaže na sliku Srđana Dragojevića i kaže: "On je pesnik, danas mu se žena porodila i dobio je sina." I zaista, dok smo to snimali, njemu se žena baš tada porodila i dobili su sina Mateja. Sećam se i da je Nikola vozio kola nogama, a Branka tada nije znala da vozi pa smo, kada smo snimali vožnju na Kalemegdanu, imali kaskadera.

