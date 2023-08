VRELE INTIMNE SCENE VISILE U VAZDUHU IZMEĐU SNAJE I DEVERA: Glumicu Ninu Janković svi znaju, a ovo je brat njenog muža (FOTO)

Čini se da već i vrapci na grani znaju da su Nina Janković i Tamara Dragičević u srodstvu.

Nina se, naime, pre osam godina udala za Tamarinog brata od tetke Mateju Dičića i sa njim ima ćerku Ivanku i sina Vukašina.

foto: Nemanja Nikolić

Istog momenta kada je svom izabraniku u crkvi Svetog Marka izgovorila sudbonosno da lepa Šapčanka u Dragičevićevoj nije više imala samo najbolju prijateljicu, već i zaovu, dok je dever Nine Janković tada postao Miša Dragičević mladi glumac, o čijem radu se govori isključivo pohvalno.

foto: Damir Dervišagić, Kurir

Nina i Miša, svojevremeno na jednom projektu trebalo je da ukrste talente, međutim na insistiranje dramske umetnice to se nije dogodilo.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, u scenariju je pisalo da deveru i snaji predstoje vrele intimne scene, što u tom momentu nije bilo primereno. O tome kako se nosila sa tim Nina je svojevremeno pričala.

foto: Printskrin/Instagram

- Miši je uloga u "Čizmašima" bila prva uloga. Nikad ne znaš kako će ljudi da reaguju na takve intimne scene. Nisam htela da mu odmažem, a sigurno ni njemu ne bi bilo prijatno. Možda bi sad bilo drugačije. Njega znam još od osnovne škole, ipak je pre svega brat mog muža. Njemu je to bilo tad bespotrebno, na kraju, to nije ni izgledalo kao što je pisalo u scenariju. Nisam želela da se on oseća neprijatno na snimanju svoje prve velike uloge. Posavetovala sam se i sa mužem Matijom i oboje smo došli do zaključka da mi to nije potrebno - rekla je u Sceniranju.

