SKANDAL KAO NIJEDAN DRUGI! ONI SU BILI NAJVEĆI PREVARANTI U ISTORIJI MUZIKE: Ceo svet je ZANEMEO kad je isplivala prava istina

Dvojica mladića s dredovima, Febric Morvan i Rob Pilatus, bili su članovi grupe "Milli Vanilli", a njihova slava nije bila dugog veka.

Svijet su osvojili hitom 'Girl You Know It's True', a 1990. dobili su nagradu Gremi za najboljeg novog izvođača. Iako su dvojica brejk densera iz Nemačke jedva su govorili engleski, nitko nije slutio da Rob i Febric ustvari uopšte ne pevaju, već samo otvaraju usta.

Producent im je obećao slavu i bogatstvo

Sve je počelo 1988. kada je producent Frenk Farijan oformio bend u kojem su pevali Čarls Šo, Bred Hovel i bliznakinje Džodi i Linda Roko . Problem je bio u tome što ih nije smatrao dovoljno privlačnima i mislio je da ih neće moći ‘prodati’ publici. Tada su mu 'za oko zapeli' Rob i Fab koje je pozvao na razgovor i obećao im svetlu budućnost, slavu i novac.

Pesma ‘Girl You Know It’s True’, kao i ostatak albuma, pravi pevači već su snimili u studiju.

Farijan je bio iskusni prevarant na tom području. Već je 70-ih imao uspešan bend Boney M u kojemu je iskoristio vlastiti studijski obrađeni glas te glasove dveju pevačica. Od četvoro članova benda jedan je bio egzotični plesač s Arube, a javnosti je bilo poznato da ne pevaju svi već da prateći vokali ‘maskiraju’ glasove dvojice pevača koji, stvari, nisu pevali.

Slava benda "Milli Vanilli" nije bila dugog veka. Na vrhuncu svoje slave, sredinom 1989. čak su se uspeli izvući kada im je snimak na nastupu uživo počela zastajkivati. Nastupali su na MTV koncertu 21. jula 1989. u Konetikatu, kada im je snimak zapeo na stihovima ‘Girl, you know it's...’.

Morvan i Pilatus nastavili su još nekoliko trenutaka plesati po pozornici i praviti se da pevaju, a zatim su pobegli u bekstejdž.

Pevač Čarls Šo u decembru 1989. više nije mogao trpetu tu nepravdu i sve je ispričao novinaru, a navodno mu je Frenk platio 150.000 dolara, da povuče svoju izjavu. U novembru 1990. Farijan je sam odlučio priznati sve medijima, a četiri dana kasnije grupi Milli Vanilli oduzet je Gremi, a usledile su i tužbe prevarenih fanova.

Febric i Rob nakon svega su se preselili u Los Anđeles gde su potpisali ugovor s diskografskom kućom i snimili album pod nazivom ‘Rob i Fab’. Mala diskografska kuća nije im mogla pružiti publicitet, a i distribucija je bila loša tako da su prodali samo oko 2000 primeraka.

Skandal je oterao Roba u zavisnost

Rob Pilatius nakon skandala teško se nosio sa sramotom. Počeo se drogirati i baviti kriminalom, a zbog pljački je čak odležao i tri meseca u zatvoru u Kaliforniji. Prijatelj Morvan platio mu je šest meseci rehabilitacije i poslao ga nazad u Nemačku.

Roba su pronašli mrtvog 2. aprila 1998. u hotelskoj sobi u Frankfurtu. Umro je od predoziranja samo veče pre nego što je trebao biti objavljen njihov novi album. 'Zbog njega sam se zavetovao samome sebi da će ime "Milli Vanilli" imati novo značenje', rekao je Morvan koji se nastavio baviti muzikom.

