PREMINUO ČUVENI AMERIČKI GLUMAC U 66. GODINI: Dobitnik je dva Gremija, a pamtićemo ga po ovim ulogama (FOTO)

Ron Sifas Džons, filmski i pozorišni glumac, preminuo je u 66. godini, saopšteno je u subotu. Glumac je preminuo zbog dugotrajnog problema sa hroničnom bolešću pluća.

"Njegovu toplinu, lepotu, velikodušnost, dobrotu i srce osetio je svako ko je imao sreću da ga poznaje", rekao je Džonsov menadžer Den Spilo.

foto: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Glumac je bio najpoznatiji po ulozi Vilijama Hila u seriji "This Is Us", a ova rola mu je donela i dve Emmy nagrade za najboljeg gostujućeg glumca u dramskoj seriji.

Glumio je i u mnogim drugim ostvarenjima uključujući "Law & Order: Organized Crime", "Better Things", "Luke Cage", "Looking For Alaska"...

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

00:41 PREMINUO DAVID ALBAHARI: Poznati pisac izgubio životnu bitku u 75. godini posle duge bolesti