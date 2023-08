ON JE PLOD AFERE IZMEĐU STJUARDESE I ČUVENOG PRINCA: Ne stidi se svog porekla, a evo šta kaže o svom PREZIMENU! "Jedno me vređa"

Foto: @Roma / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Opšte je poznato koliko je princ Albert vodio turbulentan život koji je bio prepun raznoraznih afera. Upravo tako je i dobio dva deteta, a nedavno je isplivala još jedna tužba.

Naime, spekuliše se da je princ Albert napravio dete za vreme svog braka.

Dva vanbračna deteta koje je priznao, iako oni ne mogu naslediti presto, su Jasmin Grejs Grimaldi, rođena 1992. godine koju je dobio s Amerikankom Tamarom Rotolo i Aleksandra Grimaldi-Kostea, koji je nedavno napunio 18 godina, a koji je plod njegove veze sa stjuardesom Nikol Kostom.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najstariji sin monegaškog princa Alberta, Aleksandar Grimaldi, dao je intervju francuskom časopisu Point de Vue. Retka je prilika da radoznali saznaju nešto o mladiću koji 24. avgusta slavi 20. rođendan. Njegova majka je Nikol Kost, bivša stjuardesa Er Fransa, poreklom iz Toga. Da mu je Albert zaista otac, dokazao je DNK test u maju 2005. godine, neposredno pre nego što je Albert trebalo da preuzme titulu princa od Monaka. Iako je Aleksandar godinama izbegavao reflektore, poslednjih nekoliko se sve češće može videti na javnim događajima. U intervjuu je razjasnio sumnje u vezi sa prezimenom.

foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prezime Grimaldi koristi već duže vreme, ali je tek prošle godine, uz blagoslov svog oca, počeo da ga koristi u javnosti.

Moj otac se preziva Grimaldi, pa je logično da ga i ja nosim. Da se ​​moj otac prezivao Dochomel, ja bih bio Dochomel - rekao je Aleksandar u intervjuu - Uostalom, nikada nisam bio ni Koste ni Koste-Grimaldi. Bez dokumenata ili u školi, na svedočanstvima, ne piše ništa osim Grimaldi.

foto: @Roma / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Oni koji koriste drugu varijantu to čine iz zlobe. Takođe, nisam „vanbračni sin“ kako su me nekada zvali. Nisam bio od dana kada sam se rodio, jer niti su moji roditelji u to vreme bili u braku sa drugim ljudima, niti su činili preljubu. Ta reč je uvreda

On je rekao i da se nada da lažima o njemu koje se šire internetom niko ne veruje, jer od rođenja nosi prezime oca, a niko, ni sud ni mediji, nije naterao Alberta od Monaka da mu da svoje prezime.

foto: @Roma / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

" Obožavam svoju majku. Ona je moj oslonac i nikada nije ljuta zbog mojih izbora. To što nije pričala o mom prezimenu, što se nije bunila i protestovala, bila je zaštita moje privatnosti. Imao sam dve godine kada su mediji prvi put objavili čiji sam sin, dodao je on.

To što se o njemu i njegovoj majci svašta pričalo u javnosti, ali nije bilo reakcija, dvadesetogodišnjak pripisuje njenoj nežnoj prirodi.

"Pustila je sve da se kaže, jer su joj savetovali da ne reaguje, govoreći da će priče biti preterane. Ja sam malo drugačiji, rođen sam u Francuskoj, ali sam odrastao u anglosaksonskoj zemlji. Napadam ako smatram da je potrebno", objasnio je on.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

00:09 Princ cugnuo pred nastup