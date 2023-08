PRIČAO SAM SVEŠTENIKU O SVOJIM PERVERZNIM RADNJAMA, NJEGOVA REAKCIJA ME ODUVALA: Kad mu je OVO otkrio, IZJURIO JE iz ispovedaonice

Glumac Lijam Nison gost je podkasta Konana O'Brijena koji će se emitovati u ponedeljak, a u najavi emisije objavljen je deo u kojem Lijam govori o svešteniku koji ga je posramio pre 55 godina. Imao je tada 15 godina, kaže, a u posetu njegovoj župi bili su misionari iz Afrike.

- Bio sam ministrant, svako veče sam bio na misi, a onda sam otišao na ispovest kod sveštenika. Počeo sam sa standardnim stvarima, priznao sam da sam se svađao s majkom i sestrom, kazao je glumac najpoznatiji po ulozi u filmskom serijalu "96 sati", te "Šindlerovoj listi". Dodao je kako je nekako u to vreme počeo masturbirati, pa je i to priznao svešteniku.

foto: Profimedija

- Rekao sam mu da sam masturbirao, a on je počeo da se dere: Šta si učinio???I onda me napao i počeo zastrašivati da će mi na ruci izrasti trava jer to radim i da je to ‘zla praksa‘ s kojom odmah moram prestati, požalio se Nison.

Kako je u to vreme u blizini ispovedaonice molila grupa starijih žena, one su čule urlanje pa je Nison posramljeno izjurio iz ispovedaonice.

- To je doslovno zadnji put da sam bio na ispovesti u životu, rekao je glumac koji je odrastao u porodici tradicionalnih vernika i čak razmišljao da postane sveštenik pre glumačke karijere.

foto: Profimedija

- Crkva me uvek privlačila i dan danas ispitujem prirodu Boga. Dakle privlači me to, moram priznati, zaključio je. Nison, čiji je najnoviji film Retribution upravo u bioskopima, ranije je priznao u intervjuu za Vanity Fair da mu do danas scene seksa nisu omiljena stvar za snimanje.

"Biću iskren, kad vidim scenu seksa, jednostavno je ne mogu gledati", rekao je. "Samo se posramim. Znam da su koreografisani i tako to, ali ne moram to videti."

U svom najnovijem filmu Nison glumi čoveka koji se preko mobilnog suočava s misterioznim strancem koji kaže da su mu stavili bombu ispod sedišta u autu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

09:46 ISPOVEST MAJKE MALOG VUKA: Ni danas ne znamo ko je kriv za sudbinu mog sina