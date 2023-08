ZARAĐUJE VIŠE OD PRANJA KOLA NEGO OD MUZIKE! Svetska zvezda otvorila svoj biznis, pa napisala knjigu: Evo kako da budete uspešni

Džejson Derulo pojavio se na muzičkoj sceni davne 2006. godine sa pesmom "Whatcha say" i vrlo brzo je stekao veliku populatnost.

Pevač je otkrio da pored muzike ima i bizni sa strane, koji mu donosi veliki izvor prihoda. On je vlasnik peronice automobila koja poseduje "nešto što nigde drugo nema". Inače, uspeo je između ostalog da se ostvari i kao autor, napisao je knjigu samopomoći u kojoj je naveo čak 15 pravila pomoću kojih ljudi mogu da ostvare svoj san.

U tih 15 pravila otkrio je i šta je njemu u biznisu pomoglo, kao nekome ko je mnogo zgrnuo za sada još svoje nepune 34 godine.

- Nešto mi je propalo, ali ima nešto što me i dalje "gura". Moja perionica je umnogome promenila pranje kola. To je jedno fantastično mesto gde odete, postanete član i kao takvom, mi smo vam na raspolaganju u bilo koje doba dana ili noći. Plus, nije nešto skupo, a dostupno vam je bilo kad. Perionica mi je donela više novca od muzike - pričao je Derulo, čija kompanija vredi dve milijarde dolara.

(Kurir.rs/Informer)

