OVAKO JE JELENA ĐOKOVIĆ BODRILA NOVAKA OKRUŽENA SVETSKOM ELITOM: Njene fotke sa članovima porodice ZASENILE sve (FOTO)

Istorija mečeva Novaka Đokovića na US Open-u (Ju- es openu) bogata je trofejima, ali ta zanimljiva retrospektiva donosi i niz slika njegove supruge Jelene Đoković sa tribina u Njujorku. Važna podrška bila je jak vetar u leđa našem slavnom teniseru. Direktorka Fondacije "Novak Đoković" neretko je bila okružena svetskim zvezdama, a veoma značajna podrška stizala je Noletu i od ostalih članova porodica. Najbolji teniser sveta igra danas u drugom kolu turnira u Velikoj jabuci protiv Španca Bernabea Zapate. Pobedom u prvom kolu nad Francuzom Aleksandrom Milerom Đoković je ponovo došao na prvo mesto na ATP listi gde njegov večerašnji protivnik zauzima 76. poziciju..

U retrospektivi sa US Opena nalazi se i fotografija Jelene Đoković sa US Opena iz 2011. godine. Dok je tenisko čudo Novak Đoković išao ka još jednoj stepenici više do pozicije najboljeg, ona je sa mnogo emocija proživljavali svaki njegov potez na terenu.

foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Dve godine kasnije na istom turniru, gde je Novak Đoković startovao pre dva dana, Jelena je bila sa rođenom sestrom Marijom Ristić, a 2014. ona i Novak Đoković venčali su se na Svetom Stefanu u Crnoj Gori, iste godine dobili su sina Stefana. Par ima i ćerku Taru.

Jelena Đoković pratila je US Open 2013. u društvu Ričarda Bronsona, koji je samo jedna od brojnih svetskih javnih ličnosti koje podržavaju Noleta. Tog dana pored nje bila je i Marija Ristić.

foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na tribinama Bili Džin King teniskog centra u Njujorku 2013. na meču Novaka Đokovića uz jelenu bila je i slavna manekenka Naomi Kembel koja je prisustvovala i dobrotvornoj večeri Fondacije koja nosi ime našeg tenisera. Pre sedam godina u Noletoovj loži bio je i Boris Beker koji je nedavno izjavio da bi voleo da Nole zauvek igra.

foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hju Džekman i njegova supruga Debora Li Furniš, pa Ben Stiler i njegova supruga Kristin Tejlor takođe su među poznatim navijačima Novaka (slike na kojima ćete ih videti datiraju iz 2016). Džekman i njegova partnerka navijali su za Đokovića i na ovogodišnjem Rolan Garosu.

Nole od početka karijere ima ogromnu podršku i roditelja i braće - preponosnih na njegove uspehe.

