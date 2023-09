PAPRENE KAZNE ZA EKIPU S JAHTE NAJBOGATIJEG ČOVEKA NA SVETU: Bahatili se u Hrvatskoj, pa ih LUPILI PO DŽEPU, evo šta su prekršili

Ekipa s jahte jednog od najbogatijih ljudi na svetu, Džefa Bezosa, novčano je kažnjena zbog divljanja džet-skijem u blizini Lastova u Hrvatskoj.

Dvojici stranih državljana na licu mesta izrečena je i naplaćena kazna u iznosu od tri hiljade evra, na šta oni nisu imali prigovora. Policiju su pozvali kupači ispred jednog hotela, a bilo je nekoliko dojava, prenosi Slobodna Dalmacija.

"Ma, to je bio bezobrazluk, iživljavanje, maltretiranje nas kupača. Dođu s te glamurozne jahte, to vam je jahta onog Bezosa, i on je bio tu na Lastovu pre neki dan. I počnu da izvode pi*darije, majmunarije, zaleću se na obalu, dođu na 30-40 metara od nas. Nije to njima ništa, šta je njima da plate tu kaznu. Da je i veća, ne bi trepnuli okom čim na tom superbrodu letuju. Ali neka znaju da se to trpeti neće. I neka su je platili, svaka čast Kapetaniji, konačno je neko rekao zakon je zakon i toliko ćeš i dobiti jer praviš nered u kojem bi neko mogao da ostane bez glave. Bravo, momci", izjavili su neki od svedoka za Slobodnu Dalmaciju.

Džef Bezos i njegova verenica Loren Sančez uživali su na odmoru u Hrvatskoj, koju su napustili pre nedelju dana, ali njihova superjahta vredna 500 miliona dolara i propratni brod ostali su i dalje kod Lastova i zasad nije poznato ko sve boravi na njoj, osim osoblja, kao ni hoće li se oni vraćati.

