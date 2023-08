ZAVIRITE U JAHTU VREDNU 500 MILIONA DOLARA: Džef Bezos godišnje izdvaja 25 miliona za održavanje NAJVEĆE JEDRILICE NA SVETU!

Jahta "Koru" milijardera Džefa Bezosa, koja je trenutno u vodama Mediterana, najveća je jedrilica na svetu. Bezosova jahta je ukupne dužine 127 metara, i po strukturi je sličnija jedrilici, što je čini najvećom jedrilicom na svetu.

Graditelj jahte, holandski Oceanco, porinuo je jahtu u more 2023. godine.

foto: COBRA-DUNES / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia;

Ekološka jahta

"Koru" se smatra "najekološkijom jahtom na svetu" jer je prvenstveno pokreće vetar.

- Jedrilice su obično ekološki prihvatljivije od većine čamaca - rekao je Don Anderson, bivši kapetan M5, najveće jedrilice sa jednim jarbolom na svetu.

- Mislim da je "Koru" jedna od ekološki najprihvatljivijih jahti na svetu, sa jedrima i tehnologijom koju ima - dodao je on.

Superjahta

Na superjahti može boraviti do 18 gostiju, a tu je smeštaj za do 40 članova posade, uključujući i kapetana broda. Na svetskoj rang listi najvećih jahti, "Koru" je na 32. mestu. To je ujedno i najveća jahta koju je izgradio Oceanco. Za godišnje održavanje i funkcionisanje svoje lksuzne jahte Bezos će morati da da izdvoji oko 25 miliona dolara. "Koru" na maorskom znači "zavoj" ili "petlja" i odnosi se na razvijanje listova paprati. Koru dizajn je uobičajen u tradicionalnoj umetnosti Maora, gde simbolizuje novi život, rast i mir.

Pomoćni brod

Bezosova jahta plovi pod zastavom Kajmanskih ostrva (inače ta država pod svojom zastavom ima registrovane 1322 jahte). 3Koru" prati "Ebeona", pomoćni brod od 76 metara. Superjahte često imaju pomoćne brodove ili čamce u svojoj pratnji. Oni služe za nošenje raznih prevoznih sredstava – najčešće su to automobili, hidroavioni, motocikli, manji čamci, ronilačka oprema, podmornice, pa čak i helikopteri. Pretpostavlja se da bi u Bezosovom slučaju to mogao biti helikopter, jer njegova verenica Loren Sančez ima dozvolu za upravljanje helikopterima. Nedavno je par snimljen kako se helikopterom ukrcava u "Ebeonu".

Kontroverza

Bezosova jahta je prvobitno izgrađena u Roterdamu, a problem je nastao jer je bila previsoka. Zbog toga je istorijski most Koningshaven skoro dekonstruisan. Jahta ima jarbole koji dosežu i do 39 metara visine. Da bi prošla kroz kanal, istorijski most je morao da bude demontiran, a građani Roterdama zapretili su da će brod gađati jajima ako se to desi. Brod je potom pod okriljem noći prebačen u drugo brodogradilište u gradu, ali su jarboli uklonjeni tokom selidbe.

(Kurir.rs/Informer)

